Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kepergok Bicara dengan Wasit Sebelum Laga Timnas Indonesia vs Filipina, Shin Tae-yong Buka Suara

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |01:27 WIB
Kepergok Bicara dengan Wasit Sebelum Laga Timnas Indonesia vs Filipina, Shin Tae-yong Buka Suara
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: PSSI)
A
A
A

MANILA - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong kepergok berbicara dengan wasit jelang pertandingan Garuda melawan Filipina di matchday kedua Gru F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Menanggapi hal tersebut, Shin Tae-yong menegaskan hanya berbicara ringan karena ia mengenal wasit tersebut yang ternyata berasal dari Korea Selatan, yakni Kim Jong-hyeong.

Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia baru saja beramin di kandang Filipina untuk matchday kedua Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga itu dimainkan di Rizal Memorial Stadium, Manila dan berakhir dengan skor imbang 1-1, pada Selasa 21 November 2023 malam WIB.

Sebelum laga Timnas Indonesia vs Filipina itu dimainkan, ada momen menarik di pinggir lapangan Stadion Rizal Memorial tersebut. Momen yang dimaksud adalah kepergoknya Shin Tae-yong berbicara dengan wasit laga tersebut.

Menurut pemapaan Shin Tae-yong, mereka hanya melakukan perbincangan sederhana dengan wasit yang sudah dikenal STY karena sang pengadil lapangan berasal dari Korea Selatan. Shin Tae-yong pun senang Kim Jong-hyeong terpilih menjadi pengadil lapangan di laga Timnas Indonesia vs Filipina, karena ia nilai wasit tersebut tepat memimpin pertandingan Garuda.

Shin Tae-yong bersama Rafael Struick

"Tentu saja wasitnya, saya sudah mengenalnya sejak lama sejak saya menjadi manajer tim profesional di Korea. Sejauh yang saya tahu dia memiliki kualitas yang baik dalam mengambil keputusan," kata Shin Tae-yong usai laga, Rabu (22/11/2023)

"Jadi itu bukan hanya untuk kami, bukan hanya untuk kami dan Filipina, kataku padanya, maksudku kamu bisa mengambil keputusan dengan adil," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184470/timnas_guatemala_menang_3_1_atas_timnas_suriname_pada_laga_terakhir_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_concacaf-rYRe_large.jpg
Hasil Timnas Guatemala vs Timnas Suriname di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Kalah 1-3, Natio Gagal Lolos Otomatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184443/simak_daftar_pembagian_pot_drawing_playoff_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa-ukB0_large.jpg
Daftar Pembagian Pot Drawing Playoff Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa: Timnas Italia Jumpa Swedia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184431/simak_hasil_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa_semalam-xtqJ_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Semalam: Skotlandia Lolos Dramatis, Spanyol Ditahan Turki 2-2
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/04/51/1651791/sepakat-target-80-emas-pemerintah-dukung-cabor-raih-hasil-maksimal-di-sea-games-2025-ybo.webp
Sepakat Target 80 Emas, Pemerintah Dukung Cabor Raih Hasil Maksimal di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/26/juventus_menang_dramatis_3_2_atas_bodoglimt_pada.jpg
Armada Belakang Juventus Rontok! Ini 2 Opsi Strategi Jelang Duel Panas Vs Napoli
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement