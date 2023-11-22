Kepergok Bicara dengan Wasit Sebelum Laga Timnas Indonesia vs Filipina, Shin Tae-yong Buka Suara

MANILA - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong kepergok berbicara dengan wasit jelang pertandingan Garuda melawan Filipina di matchday kedua Gru F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Menanggapi hal tersebut, Shin Tae-yong menegaskan hanya berbicara ringan karena ia mengenal wasit tersebut yang ternyata berasal dari Korea Selatan, yakni Kim Jong-hyeong.

Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia baru saja beramin di kandang Filipina untuk matchday kedua Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga itu dimainkan di Rizal Memorial Stadium, Manila dan berakhir dengan skor imbang 1-1, pada Selasa 21 November 2023 malam WIB.

Sebelum laga Timnas Indonesia vs Filipina itu dimainkan, ada momen menarik di pinggir lapangan Stadion Rizal Memorial tersebut. Momen yang dimaksud adalah kepergoknya Shin Tae-yong berbicara dengan wasit laga tersebut.

Menurut pemapaan Shin Tae-yong, mereka hanya melakukan perbincangan sederhana dengan wasit yang sudah dikenal STY karena sang pengadil lapangan berasal dari Korea Selatan. Shin Tae-yong pun senang Kim Jong-hyeong terpilih menjadi pengadil lapangan di laga Timnas Indonesia vs Filipina, karena ia nilai wasit tersebut tepat memimpin pertandingan Garuda.

"Tentu saja wasitnya, saya sudah mengenalnya sejak lama sejak saya menjadi manajer tim profesional di Korea. Sejauh yang saya tahu dia memiliki kualitas yang baik dalam mengambil keputusan," kata Shin Tae-yong usai laga, Rabu (22/11/2023)

"Jadi itu bukan hanya untuk kami, bukan hanya untuk kami dan Filipina, kataku padanya, maksudku kamu bisa mengambil keputusan dengan adil," tambahnya.