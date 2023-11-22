Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hitung-hitungan Timnas Indonesia Lolos ke Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Setelah Tahan Filipina 1-1

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |00:57 WIB
Hitung-hitungan Timnas Indonesia Lolos ke Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Setelah Tahan Filipina 1-1
Hitung-hitungan Timnas Indonesia Lolos ke Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: PSSI)
A
A
A

HITUNG-hitungan Timnas Indonesia lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia setelah tahan Filipina 1-1 akan dibahas Okezone di artikel ini. Ya, lagi-lagi Timnas Indonesia gagal memetik kemenangan di laga Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia kala bertanding di markas Filipina.

Setelah sebelumnya Timnas Indonesia tumbang 1-5 di markas Irak, Garuda lagi-lagi gagal menang usai ditahan Filipina 1-1 di Rizal Memorial Stadium, Manila, pada Selasa 21 November 2023 malam WIB. Hasil itu membuat skuad Garuda makin terjerembab di dasar klasemen Grup F, dengan raihan 1 poin saja.

Sementara di posisi ketiga ada Filipina dengan satu poin juga, lalu ada Vietnam di urutan kedua dengan 3 poin. Terakhir Irak memimpin klasemen Grup F dengan 6 poin usai melibas dua laga awal dengan kemenangan.

Kegagalan Timnas Indonesia meraih poin maksimal di dua laga awal jelas sangat berdampak pada kans skuad Garuda untuk lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Namun, bukan berarti peluang itu tertutup.

Perlu diingat, masih ada empat pertandingan yang dimiliki oleh skuad Garuda di Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia tersebut. Bahkan tiga diantaranya adalah laga kandang untuk Timnas Indonesia.

Timnas Indonesia vs Filipina (PSSI)

Jadi, Timnas Indonesia wajib memaksimalkan empat laga tersisa, terutama laga kandang dengan melibas semuanya dengan hasil kemenangan. Pelatih Timnas Indonesia pun berniat balas dendan dengan merebut kemenangan saat bermain di Tanah Air.

“Kami hanya mendapat satu poin dalam 2 pertandingan, tapi kami masih punya tiga pertandingan kandang,” ujar Shin Tae-yong pascalaga Timnas Indonesia vs Filipina, dikutip Rabu (22/11/2023).

“Dan kami sangat kuat terutama ketika kami bermain di kandang sendiri, jadi saya tetap sangat positif dan saya punya rasa percaya diri juga,” lanjut pelatih asal Korea Selatan tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184470/timnas_guatemala_menang_3_1_atas_timnas_suriname_pada_laga_terakhir_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_concacaf-rYRe_large.jpg
Hasil Timnas Guatemala vs Timnas Suriname di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Kalah 1-3, Natio Gagal Lolos Otomatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184443/simak_daftar_pembagian_pot_drawing_playoff_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa-ukB0_large.jpg
Daftar Pembagian Pot Drawing Playoff Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa: Timnas Italia Jumpa Swedia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184431/simak_hasil_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa_semalam-xtqJ_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Semalam: Skotlandia Lolos Dramatis, Spanyol Ditahan Turki 2-2
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/04/11/1651807/hasil-sepak-bola-putri-sea-games-2025-timnas-indonesia-dibantai-thailand-08-puv.webp
Hasil Sepak Bola Putri SEA Games 2025: Timnas Indonesia Dibantai Thailand 0-8
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2023/10/05/trofi_piala_dunia.jpg
Heboh! Dukun Bulgaria Ramalkan UFO Muncul di Drawing Piala Dunia 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement