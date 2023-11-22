Hitung-hitungan Timnas Indonesia Lolos ke Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Setelah Tahan Filipina 1-1

HITUNG-hitungan Timnas Indonesia lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia setelah tahan Filipina 1-1 akan dibahas Okezone di artikel ini. Ya, lagi-lagi Timnas Indonesia gagal memetik kemenangan di laga Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia kala bertanding di markas Filipina.

Setelah sebelumnya Timnas Indonesia tumbang 1-5 di markas Irak, Garuda lagi-lagi gagal menang usai ditahan Filipina 1-1 di Rizal Memorial Stadium, Manila, pada Selasa 21 November 2023 malam WIB. Hasil itu membuat skuad Garuda makin terjerembab di dasar klasemen Grup F, dengan raihan 1 poin saja.

Sementara di posisi ketiga ada Filipina dengan satu poin juga, lalu ada Vietnam di urutan kedua dengan 3 poin. Terakhir Irak memimpin klasemen Grup F dengan 6 poin usai melibas dua laga awal dengan kemenangan.

Kegagalan Timnas Indonesia meraih poin maksimal di dua laga awal jelas sangat berdampak pada kans skuad Garuda untuk lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Namun, bukan berarti peluang itu tertutup.

Perlu diingat, masih ada empat pertandingan yang dimiliki oleh skuad Garuda di Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia tersebut. Bahkan tiga diantaranya adalah laga kandang untuk Timnas Indonesia.

Jadi, Timnas Indonesia wajib memaksimalkan empat laga tersisa, terutama laga kandang dengan melibas semuanya dengan hasil kemenangan. Pelatih Timnas Indonesia pun berniat balas dendan dengan merebut kemenangan saat bermain di Tanah Air.

“Kami hanya mendapat satu poin dalam 2 pertandingan, tapi kami masih punya tiga pertandingan kandang,” ujar Shin Tae-yong pascalaga Timnas Indonesia vs Filipina, dikutip Rabu (22/11/2023).

“Dan kami sangat kuat terutama ketika kami bermain di kandang sendiri, jadi saya tetap sangat positif dan saya punya rasa percaya diri juga,” lanjut pelatih asal Korea Selatan tersebut.