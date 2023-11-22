Gagal Menang di Markas Irak dan Filipina, Shin Tae-yong Janji Timnas Indonesia Bakal Balas di Kandang

MANILA – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong masih percaya skuadnya bisa lolos dari babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia meski di dua laga awal Garuda gagal memetik kemenangan. Kepercayaan diri itu ada karena Shin Tae-yong menilai Timnas Indonesia bisa bangkit dan menang ketika bermain di kandang sendiri.

Ya, seperti yang diketahui Timnas Indonesia kalah 1-5 dari Irak, lalu diimbangi Filipina 1-1 dalam laga Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Hasil itu jelas membuat kans Garuda untuk lolos ke babak berikutnya menjadi kecil.

Terbaru, Timnas Indonesia bermain imbang dengan Filipina di Rizal Memorial Stadium, Manila, Filipina pada Selasa 21 November 2023 malam WIB. Skuad Garuda lebih dulu tertinggal via gol yang dicetak oleh Patrick Reichelt (23’).

Saddil Ramdani (70’) kemudian membuat Timnas Indonesia menyamakan kedudukan lewat sepakan terukurnya. Hasil imbang ini membuat Timnas Indonesia harus puas membungkus satu poin dari Manila.

Kini, Timnas Indoensia mendekam sebagai juru kunci klasemen Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dengan satu poin. Meski begitu, Timnas Indonesia masih mempunyai empat pertandingan sisa.

Tiga diantaranya adalah pertandingan kandang yang kemungkinan besar akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta. Shin Tae-yong pun berharap, tiga laga kandang ini dimanfaatkan dengan baik untuk meraup poin penuh oleh Asnawi Mangkualam dan kolega.