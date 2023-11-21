Man of the Match Timnas Argentina U-17 vs Venezuela U-17 di 16 Besar Piala Dunia U-17 2023: Santiago Lopez

BANDUNG – Man of the match Timnas Argentina U-17 vs Venezuela U-17 di 16 besar Piala Dunia U-17 2023 menjadi milik Santiagp Lopez. Penggawa Argentina U-17 yang ikut menyumbang satu gol dalam kemenangan 5-0 itu tampil menawan hingga layak menyabet status pemain terbaik di laga tersebut.

Seperti diketahui, Timnas Argentina U-17 berhasil mengalahkan Venezuela U-17 dengan skor 5-0 di babak 16 besar Piala Dunia U-17 2023. Pertandingan itu digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat pada Selasa (21/11/2023) malam WIB.

Lima gol tanpa balas untuk La Albiceleste dicanangkan oleh gol bunuh diri Luis Balbo (15’), Santiago Lopez (22’), Claudio Echeverri (32’), dan Agustin Ruberto (70’ (P), 78’). Kemenangan ini membuat Timnas Argentina U-17 mendapatkan tiket ke babak perempatfinal Piala Dunia U-17 2023.

Selepas pertandingan, Lopez yang bermain selama 61 menit dalam laga tersebut mendapatkan predikat sebagai pemain terbaik. Kendati tidak bermain 90 menit, pemain berusia 17 tahun itu berhasil mencatatkan 36 sentuhan, 82 persen umpan akurat, dan satu umpan kunci.

Selain itu, Lopez juga bisa menyesuaikan tim saat bermain dengan pola defensif. Tercatat, penyerang Independiente U-20 itu berhasil mencatatkan empat kali sukses dari sembilan percobaan duel, plus satu tekel untuk menggagalkan serangan lawan.