KALLANG – Tim Nasional (Timnas) Thailand sukses memetik tiga poin perdana mereka di Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Tiga poin pertama itu diraih skuad Gajah Perang usai menang 3-1 atas Singapura di National Stadium, Kallang, pada Selasa (21/11/2023) malam WIB.
Bermain di kandang lawan, Thailand tampil baik hingga unggul cepat di menit kelima berkat gol Supachok Sarachat. Singapura sempat membalas pada menit ke-41 lewat Shawal Anuar, namun Thailand kembali memimpin berkat gol Suphanat Mueanta di menit 66 dan 87.
Dengan kemenangan 3-1 itu, Thailand pun naik ke posisi kedua klasemen sementara Grup C dengan 3 poin. Sementara Singapura tertahan di peringkat keempat dengan 0 poin.
Jalannya Pertandingan
Babak Pertama
Singapura dan Thailand memulai laga tidak dengan tempo tinggi. Oleh dikarenakan kedua tim berusaha mengembangkan permainan masing-masing dalam laga tersebut.
Thailand berhasil unggul cepat atas Singapura pada awal babak pertama. Oleh dikarenakan, tim itu mencetak gol lewat Supachok Sarachart pada menit ke-5.
Singapura baru bisa membalas menjelang akhir laga. Kepastian itu setelah Shawal Anuar mampu membobol tim asuhan Alexandre Polking pada menit ke-41.