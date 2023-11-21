Hasil Timnas Singapura vs Thailand di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Gajah Perang Menang 3-1

Timnas Thailand menang 3-1 atas Singapura di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: Instagram/fasingapore)

KALLANG – Tim Nasional (Timnas) Thailand sukses memetik tiga poin perdana mereka di Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Tiga poin pertama itu diraih skuad Gajah Perang usai menang 3-1 atas Singapura di National Stadium, Kallang, pada Selasa (21/11/2023) malam WIB.

Bermain di kandang lawan, Thailand tampil baik hingga unggul cepat di menit kelima berkat gol Supachok Sarachat. Singapura sempat membalas pada menit ke-41 lewat Shawal Anuar, namun Thailand kembali memimpin berkat gol Suphanat Mueanta di menit 66 dan 87.

Dengan kemenangan 3-1 itu, Thailand pun naik ke posisi kedua klasemen sementara Grup C dengan 3 poin. Sementara Singapura tertahan di peringkat keempat dengan 0 poin.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama





Singapura dan Thailand memulai laga tidak dengan tempo tinggi. Oleh dikarenakan kedua tim berusaha mengembangkan permainan masing-masing dalam laga tersebut.

Thailand berhasil unggul cepat atas Singapura pada awal babak pertama. Oleh dikarenakan, tim itu mencetak gol lewat Supachok Sarachart pada menit ke-5.

Singapura baru bisa membalas menjelang akhir laga. Kepastian itu setelah Shawal Anuar mampu membobol tim asuhan Alexandre Polking pada menit ke-41.