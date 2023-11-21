Hasil Babak Pertama Timnas Jerman U-17 vs Amerika Serikat U-17: Der Panzer Muda Unggul Tipis 2-1

Laga Timnas Jerman U-17 vs Timnas Amerika Serikat U-17 di 16 besar Piala Dunia U-17 2023. (Foto: Ilham Sigit/MNC Portal Indonesia)

HASIL babak pertama Timnas Jerman U-17 vs Amerika Serikat U-17 akan diulas dalam artikel ini. Pada laga babak 16 besar Piala Dunia U-17 2023 itu, Timnas Jerman U-17 kini unggul tipis 2-1.

Laga Timnas Jerman U-17 vs Amerika Serikat U-17 digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Selasa (21/11/2023) sore WIB. Gol Timnas Jerman U-17 dicetak Charles Hermann (14’) dan Max Moerstedt (34’), sedangkan Amerika Serikat U-17 sempat menyamakan kedudukan lewat gol Taha Hebroune (24’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pertandingan berlangsung sengit sejak menit awal. Jerman U-17 rupanya berani tampil terbuka, namun Jerman U-17 tetap sedikit lebih dominan.

Pada 10 menit pertama, pertahanan Amerika Serikat U-17 digempur. Jerman U-17 mengancam lebih dulu di menit 8, namun tembakan Paris Brunner masih mampu digagalkan kiper Amerika Serikat U-17, Max Schmitt.

Setelah itu, Paris Brunner kembali menjadi momok pertahanan Amerika Serikat U-17, kali ini melalui tandukan. Namun, lagi-lagi berhasil diantisipasi Max Schmitt.

BACA JUGA: Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Timnas Filipina di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Malam Ini

Jerman U-17 akhirnya berhasil memecah kebuntuan lewat ekskekusi bola mati. Tendangan bebas Charles Hermann melaju deras ke gawang Amerika Serikat U-17.

Namun, keunggulan Jerman U-17 tak berlangsung lama. Memasuki menit 23, Amerika Serikat U-17 berhasil menyamakan kedudukan lewat sepakan mendatar Taha Hebroune.

Jerman U-17 rupanya juga tak butuh waktu lama untuk mengambil alih kembali keunggulan. Memasuki menit 33, umpan Charles Hermann mampu dikonversi menjadi gol lewat tembakan keras Max Moerstedt.

Tak ada gol tambahan tercipta hingga turun minum. Jerman U-17 pun berhasil unggul tipis 2-1 atas Amerika Serikat U-17 di babak pertama.