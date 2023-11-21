Hasil Babak Pertama Timnas Mali U-17 vs Meksiko U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Les Aigles Unggul 4-0

Timnas Mali U-17 unggul 4-0 atas Meksiko U-17 di 16 besar Piala Dunia U-17 2023 (Foto: FIFA)

SURABAYA - Timnas Mali U-17 menghadapi Meksiko U-17 di babak 16 besar Piala Dunia U-17 2023. Kedua tim saling berhadapan di Stadion Gelora Bung Tomo, Selasa (21/11/2023) sore WIB.

Les Aigles -julukan Timnas Mali U-17- sementara unggul jauh 4-0 atas Meksiko U-17. Empat gol Mali U-17 dicetak Mahamoud Barry (9', 13'), Ibrahim Diarra (15'), dan Ibrahim Kanate (37').

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Mali U-17 dan Meksiko U-17 langsung bermain ngotot sejak awal babak pertama. Oleh dikarenakan kedua tim ingin mencetak gol cepat dalam laga itu.

Pada menit ke-8, tim asuhan Soumaila Coulibaly mampu unggul lebih dahulu atas Meksiko U-17. Kepastian itu usai Mohamoud Barry mencetak gol lewat tendangan terukur dari luar kotak penalti.

Negera asal Afrika Barat itu makin mendominasi permainan dalam melawan Meksiko U-17. Oleh dikarenakan, tim tersebut menambah keunggulan yang dicetak kembali lewat Mohamoud Barry.