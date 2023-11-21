Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Babak Pertama Timnas Mali U-17 vs Meksiko U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Les Aigles Unggul 4-0

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |16:28 WIB
Hasil Babak Pertama Timnas Mali U-17 vs Meksiko U-17 di Piala Dunia U-17 2023: <i>Les Aigles</i> Unggul 4-0
Timnas Mali U-17 unggul 4-0 atas Meksiko U-17 di 16 besar Piala Dunia U-17 2023 (Foto: FIFA)
A
A
A

SURABAYA - Timnas Mali U-17 menghadapi Meksiko U-17 di babak 16 besar Piala Dunia U-17 2023. Kedua tim saling berhadapan di Stadion Gelora Bung Tomo, Selasa (21/11/2023) sore WIB.

Les Aigles -julukan Timnas Mali U-17- sementara unggul jauh 4-0 atas Meksiko U-17. Empat gol Mali U-17 dicetak Mahamoud Barry (9', 13'), Ibrahim Diarra (15'), dan Ibrahim Kanate (37').

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Mali U-17 dan Meksiko U-17 langsung bermain ngotot sejak awal babak pertama. Oleh dikarenakan kedua tim ingin mencetak gol cepat dalam laga itu.

Pada menit ke-8, tim asuhan Soumaila Coulibaly mampu unggul lebih dahulu atas Meksiko U-17. Kepastian itu usai Mohamoud Barry mencetak gol lewat tendangan terukur dari luar kotak penalti.

Negera asal Afrika Barat itu makin mendominasi permainan dalam melawan Meksiko U-17. Oleh dikarenakan, tim tersebut menambah keunggulan yang dicetak kembali lewat Mohamoud Barry.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/04/51/1651497/hadapi-musim-2026-sereal-ini-perkuat-sinergi-dengan-rans-simba-bogor-jgf.webp
Hadapi Musim 2026, Sereal Ini Perkuat Sinergi dengan RANS Simba Bogor
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/05/bek_sassuolo_jay_idzes_foto_ig_at_jayidzes.jpg
Harga yang Harus Dibayar AC Milan untuk Boyong Jay Idzes dari Sassuolo, Tembus Rp200 Miliar?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement