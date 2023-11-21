Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Misi Wajib Menang Timnas Indonesia saat Tandang ke Markas Filipina di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |11:25 WIB
Misi Wajib Menang Timnas Indonesia saat Tandang ke Markas Filipina di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
Timnas Indonesia akan menghadapi Filipina di laga kedua Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: PSSI)
A
A
A

TIMNAS Indonesia akan menghadapi Filipina pada laga kedua Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kedua tim saling berhadapan di Rizal Memorial Stadium, Selasa (21/11/2023) malam WIB.

Sesuai jadwal, Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- bertandang lebih dulu ke markas Timnas Filipina. Laga ini menjadi penting untuk dimenangkan Jordi Amat dan rekan-rekan.

Sebab, Timnas Indonesia meraih hasil negatif di laga sebelumnya. Pasukan Shin Tae-yong kalah telak 1-5 dari Irak di laga pembuka grup.

Kekalahan itu membuat Skuad Garuda saat ini berada di posisi juru kunci pada klasemen sementara. Hasil negatif di laga kontra Irak diharapkan bisa jadi evaluasi bagi Timnas Indonesia.

Pasukan Shin Tae-yong wajib meraih kemenangan saat menghadapi Filipina nanti. Jelang laga tersebut, Shin Tae-yong menyoroti kondisi lapangan yang menggunakan rumput sintetis.

"Saat kini kami berada di Filipina, kami akan bermain di lapangan dengan rumput sintetis, ini juga bukan situasi mudah untuk kami,” ungkap Shin dalam rilis resmi PSSI.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/51/3187518/shin_tae_yong_tiba_di_jakar_ta_malam_ini_shintaeyong7777-UAor_large.jpg
Shin Tae-yong Tiba di Jakarta Malam Ini, Resmi Takkan Latih Timnas Indonesia Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/51/3187296/timur_kapadze_resmi_jadi_pelatih_fc_navbahor-RhAi_large.jpg
Kata-Kata FC Navbahor Usai Tikung Pelatih Timur Kapadze dari Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/51/3187292/timnas_indonesia-hDX9_large.jpg
Demi Transfer Ilmu, Legenda Timnas Indonesia Ingatkan Pelatih Baru Wajib Gandeng Juru Taktik Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/51/3187352/shin_tae_yong_resmi_ke_indonesia_shintaeyong7777-UidO_large.jpg
Shin Tae-yong Resmi Balik ke Indonesia, Ada Kaitan dengan Timnas Indonesia?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/03/49/1651275/yamaha-cup-race-2025-tasikmalaya-sukses-digelar-ribuan-penonton-terpukau-jrk.webp
Yamaha Cup Race 2025 Tasikmalaya Sukses Digelar, Ribuan Penonton Terpukau
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/03/para_pemain_persib_bandung_berlatih_serius_selasa.jpg
Tanpa Bojan Hodak, Persib Bandung Tetap Genjot Latihan untuk Hadapi Borneo FC
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement