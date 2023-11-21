Misi Wajib Menang Timnas Indonesia saat Tandang ke Markas Filipina di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Timnas Indonesia akan menghadapi Filipina di laga kedua Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: PSSI)

TIMNAS Indonesia akan menghadapi Filipina pada laga kedua Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kedua tim saling berhadapan di Rizal Memorial Stadium, Selasa (21/11/2023) malam WIB.

Sesuai jadwal, Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- bertandang lebih dulu ke markas Timnas Filipina. Laga ini menjadi penting untuk dimenangkan Jordi Amat dan rekan-rekan.

Sebab, Timnas Indonesia meraih hasil negatif di laga sebelumnya. Pasukan Shin Tae-yong kalah telak 1-5 dari Irak di laga pembuka grup.

Kekalahan itu membuat Skuad Garuda saat ini berada di posisi juru kunci pada klasemen sementara. Hasil negatif di laga kontra Irak diharapkan bisa jadi evaluasi bagi Timnas Indonesia.

Pasukan Shin Tae-yong wajib meraih kemenangan saat menghadapi Filipina nanti. Jelang laga tersebut, Shin Tae-yong menyoroti kondisi lapangan yang menggunakan rumput sintetis.

"Saat kini kami berada di Filipina, kami akan bermain di lapangan dengan rumput sintetis, ini juga bukan situasi mudah untuk kami,” ungkap Shin dalam rilis resmi PSSI.