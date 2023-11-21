Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pemain Kesayangan Shin Tae-yong yang Diprediksi Dicadangkan di Laga Timnas Indonesia vs Filipina, Nomor 1 si Langganan Starter

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |10:55 WIB
3 Pemain Kesayangan Shin Tae-yong yang Diprediksi Dicadangkan di Laga Timnas Indonesia vs Filipina, Nomor 1 si Langganan Starter
Berikut 3 pemain kesayangan Shin Tae-yong yang diprediksi dicadangkan di laga Timnas Indonesia vs Filipina. (Foto: PSSI)
SEBANYAK 3 pemain kesayangan Shin Tae-yong yang diprediksi dicadangkan di laga Timnas Indonesia vs Filipina akan diulas Okezone. Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Filipina di matchday kedua Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa, (21/11/2023) pukul 18.00 WIB.

Timnas Indonesia dalam misi wajib menang setelah pada matchday pertama yang berlangsung Kamis, 16 November 2023, skuad asuhan Shin Tae-yong kalah 1-5 dari Irak. Saat Timnas Indonesia kalah 1-5 dari Irak, ada beberapa pemain kesayangan Shin Tae-yong yang dinilai bermain buruk.

Diprediksi, pemain-pemain itu bakal dicadangkan Shin Tae-yong untuk laga nanti malam. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 3 pemain kesayangan Shin Tae-yong yang diprediksi dicadangkan di laga Timnas Indonesia vs Filipina:

3. Asnawi Mangkualam

Asnawi Mangkualam

Asnawi Mangkualam tampil kurang optimal di laga pertama kontra Irak. Gol pertama Irak tercipta setelah fullback kanan milik Jeonnam Dragons ini dilewati winger Timnas Irak, Bashar Rasan.

Kemungkinan besar, posisi Asnawi Mangkualam digantikan fullback kanan KV Mechelen, Sandy Walsh. Sandy Walsh absen di laga Timnas Indonesia vs Irak karena tak dalam kondisi bugar.

2. Marc Klok

Marc Klok

Marc Klok setidaknya membuat dua blunder yang membuat Timnas Indonesia kebobolan kontra Irak. Kehadiran Marc Klok di lini sentral Timnas Indonesia gagal menghadirkan ketenangan di permainan skuad Garuda.

Posisi peninggalan Marc Klok nanti malam dapat digantikan Rachmat Irianto atau Sandy Walsh. Menarik menanti keberanian Shin Tae-yong untuk mencadangkan Marc Klok di laga nanti malam.

Halaman:
1 2
      
