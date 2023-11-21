Daftar 20 Negara yang Lolos Piala Eropa 2024: Juara Bertahan Melaju Susah Payah

Sebanyak 20 dari 24 peserta Piala Eropa 2024 sudah lolos via jalur kualifikasi (Foto: UEFA)

BERIKUT daftar 20 negara yang lolos Piala Eropa 2024. Salah satunya adalah Timnas Italia yang merupakan juara bertahan, tetapi lolos dengan susah payah.

Sebanyak 20 dari 24 peserta lolos dari Kualifikasi Piala Eropa 2024 per Selasa (21/11/2023) pagi WIB. Mereka adalah 10 juara plus 10 runner-up grup di babak kualifikasi.

Dari grup A, ada Timnas Spanyol dan Timnas Skotlandia sebagai perwakilan. Lalu, di grup B, Timnas Prancis dan Timnas Belanda lolos menuju putaran final di Jerman pada musim panas nanti.

Kemudian, dari grup C, ada dua finalis Piala Eropa 2020 yakni Timnas Inggris dan Timnas Italia. Khusus Gli Azzurri, sang juara bertahan lolos dengan susah payah hingga laga terakhir usai imbang 0-0 melawan Timnas Ukraina.

Dari grup D, Timnas Kroasia dan Timnas Turki akan menjadi perwakilan. Di grup E, Timnas Albania serta Timnas Republik Ceko bakal berlaga di Jerman. Berlanjut di grup F, mereka akan diwakili Timnas Belgia dan Timnas Austria.

Lalu, di grup G, Timnas Hungaria dan Timnas Serbia melaju ke putaran final. Dari grup H, Timnas Denmark selaku juara grup akan ditemani Timnas Slovenia.

Bergeser ke grup I, Timnas Rumania dan Timnas Swiss memesan tempat di Jerman. Terakhir, dari grup J, Timnas Portugal yang tampil dominan dan sempurna, ditemani oleh Timnas Slovakia.