PT LIB Buka Suara Pasca Kerusuhan Laga Gresik United vs Deltras Sidoarjo di Liga 2 2023-2024

GRESIK – PT Liga Indonesia Baru (PT LIB) buka suara terkait kerusuhan pasca laga Gresik United vs Deltras Sidoarjo di Liga 2 2023-2024. Direktur PT LIB, Ferry Paulus, meminta semua pihak tetap tenang dan mengatakan pihaknya siap melakukan yang terbaik untuk menjaga kompetisi tetap kondusif.

Seperti diketahui, terjadi insiden kerusuhan pascalaga Gresik United versus Deltras Sidoarjo di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Jawa Timur pada Minggu (19/11/2023) lalu. Kerusuhan ini melibatkan suporter dan pihak kepolisian di luar stadion.

Insiden ini dikonfirmasi terjadi karena suporter Gresik United ingin bertemu dengan manajemen klub terkait hasil beberapa pertandingan terakhir. Setelah itu, kerusuhan terjadi antara pihak suporter dan kepolisian.

Ferry berharap insiden ini menjadi yang terakhir kalinya terjadi di kancah sepak bola Indonesia. Pria berusia 59 tahun itu mengingatkan semua pihak untuk tetap tenang pascakerusuhan yang terjadi di Gresik.

“Kami berharap kejadian tersebut tidak terulang lagi. Kami menyadari setiap pendukung tim selalu memiliki aspirasi dan harapan yang tinggi. Namun semua harus dikomunikasikan dengan baik. Semua bisa diselesaikan dengan kepala dingin,” ujar Ferry dikutip dari laman resmi PT LIB, Senin (20/11/2023).

“Kami akan sangat mendukung adanya upaya pertemuan dengan semua pihak agar semuanya kondusif. Kami akan selalu melakukan yang terbaik untuk menjaga kompetisi yang kita banggakan bersama,” sambungnya.