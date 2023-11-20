Bakal Disaingi Ragnar Oratmangoen di Timnas Indonesia, Begini Respons Rafael Stuick

BAKAL disaingi Ragnar Oratmangoen di Timnas Indonesia, Rafael Struick beri tanggapan. Sang penyerang ADO Den Haag mengaku tidak gentar untuk bersaing dan malah tak sabar untuk bersaing.

PSSI telah mengindikasikan bahwa Ragnar Oratmangoen bakal menjadi pemain naturalisasi berikutnya. Hal itu ditandai dengan kedatangan Ragnar ke Indonesia dan berfoto bersama Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, beberapa waktu lalu.

Pemain klub Liga teratas Belanda (Eredivisie), Fortuna Sittard itu mengunjungi Indonesia beberapa waktu lalu. Dia hadir saat Timnas Indonesia U-17 menghadapi Maroko U-17 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada laga terakhir fase grup Piala Dunia U-17 2023, Kamis (16/11/2023) lalu.

Hadirnya Ragnar akan menambah persaingan di pos lini depan Timnas Indonesia. Tentu hal ini menjadi ancaman tersendiri bagi para penyerang Timnas Indonesia saat ini, termasuk Rafael Struick.

Namun demikian, Struick justru tidak gentar bersaing. Justru dia ingin lebih mengenal lebih dekat sosok Ragnar yang akan menjadi rekan baru sekaligus saingannya.

“Soal pemain baru (Ragnar), saya tahu sedikit dari Liga Belanda, saya belum kenal secara personal, tapi saya sangat ingin bertemu dia (Ragnar),” kata Struick pada konferensi pers jelang laga Timnas Indonesia kontra Filipina, Senin (20/11/2023).

Struick dan Ragnar terpisah kasta di Liga Belanda. Struick membela ADO Den Haag yang bermain di Liga 2 Belanda (Eerste Divisie), sedangkan Ragnar berkirah di kasta teratas.