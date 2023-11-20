Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Klub Sepakbola yang Dapat Sanksi Keras Pengurangan Poin, Nomor 1 Libatkan Tim Besar Liga Italia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |20:53 WIB
5 Klub Sepakbola yang Dapat Sanksi Keras Pengurangan Poin, Nomor 1 Libatkan Tim Besar Liga Italia
5 Klub Sepakbola yang Dapat Sanksi Keras Pengurangan Poin. (Foto: Reuters)
A
A
A

ADA 5 klub sepakbola yang dapat sanksi keras pengurangan poin yang dapat Anda ketahui di artikel ini. Saat ini, sedang ramai pembicaraan mengenai Everton yang terkena hukuman pengurangan 10 poin di Liga Inggris 2023-2024.

Sanksi itu diberikan oleh otoritas Premier League karena Everton terbukti melanggar Financial Fair Play (FFP). Karena pengurangan 10 itu, The Toffess pun kini terjun bebas ke peringkat 19 dari yang awalnya berada di posisi 14.

Ternyata, banyak klub sepakbola yang sudah lebih dulu merasakan apa yang diterima Everton. Lantas, siapa saja klub tersebut?

Berikut 5 Klub Sepakbola yang Dapat Sanksi Keras Pengurangan Poin:

5. Luton Town

Luton Town

Pada musim 2008-2009, Luton Town pernah dihukum pengurangan 30 poin karena masalah administrasi dan pelanggaran aturan transfer. Pengurangan 30 poin itu diberikan Federasi Sepakbola Inggris (FA) dan English Football League (EFL).

Gara-gara pengurangan poin itu, Luton Town pun terdegradasi ke Conference National alias kompetisi kasta kelima Liga Inggris.

4. Fiorentina

Fiorentina

Pada musim 2005-2006, Fiorentina tersandung kasus calciopoli dengan sejumlah klub Liga Italia lainnya. Karena masalah tersebut, Fiorentina pun kehilangan 30 poin.

Tak hanya itu saja, Fiorentina juga dilarang bermain di kompetisi Eropa pada musim berikutnya serta harus bermain dua laga tanpa penonton.

Halaman:
1 2 3
      
