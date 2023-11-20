Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Sindir Park Hang-seo yang Segera Latih Timnas Thailand: Dia Takkan Berhasil!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |15:44 WIB
Media Vietnam Sindir Park Hang-seo yang Segera Latih Timnas Thailand: Dia Takkan Berhasil!
Park Hang-seo segera tangani Timnas Thailand? (Foto: Twitter/@Changsuek_TH)
MEDIA Vietnam, Soha.vn, menyindir Park Hang-seo yang segera melatih Timnas Thailand. Soha mengatakan, Park Hang-seo takkan berhasil menangani Thailand karena level skuad Gajah Perang masih di bawah tim-tim top Asia.

Dalam beberapa bulan terakhir, posisi Alexandre Polking sebagai pelatih Timnas Thailand digoyang Federasi Sepakbola Thailand (FAT). Keberhasilan Polking mengantarkan Thailand dua kali juara Piala AFF (2020 dan 2022) seperti tak dianggap FAT.

Alexandre Polking

(Posisi Polking sebagai pelatih Thailand berada di ujung tanduk. (Foto: Twitter/@changsuek_th)

Posisi pelatih keturunan Brasil-Jerman ini semakin terjepit setelah Thailand kalah 1-2 dari China di matchday pertama Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Karena itu, menurut laporan Soha, FAT sudah melakukan pendekatan kepada mantan pelatih Timnas Vietnam, Park Hang-seo.

“Park Hang-seo mengumumkan bahwa ia akan memimpin Timnas Thailand jika mendapat tawaran yang memuaskan,” tulis Soha dalam judul artikel yang mereka buat.

Soha memprediksi Park hang-seo takkan sukses di Thailand, tepatnya di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu karena Thailand tergabung di grup maut bersama Korea Selatan, China dan Singapura.

Thailand membuka kualifikasi dengan hasil buruk yakni tumbang dari China. Butuh usaha ekstra bagi Thailand untuk mendapatkan poin saat dua kali bersua Korea Selatan dan ketika tandang ke markas China.

