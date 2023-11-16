Hasil Timnas Thailand vs China di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Gajah Perang Tumbang 1-2

BANGKOK – Tim Nasional (Timnas) Thailand tumbang dari China di laga pertama Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, pada Kamis (16/11/2023) malam WIB. Bermain di hadapan pendukung sendiri, tim berjuluk Gajah Perang tersebut justru kalah 1-2 di Rajamangala Stadium, Bangkok, Thailand.

Sejatinya Thailand sempat unggul lewat gol Sarach Yooyen di menit 23. Namun China membalas lewat dua gol yang diciptakan Wu Lei pada menit ke-29 dan Wang Shangyuan pada menit ke-74.

Hasil itu membuat China kini bertengger di posisi kedua dengan tiga poin. China hanya kalah selisih dari Korea Selatan yang menempati peringkat pertama di Grup C Babak Kedua Kualfiikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia tersebut. Sedangkan Thailand di posisi ketiga.

Jalannya Pertandingan

Thailand tampil ngegas sejak menit awal babak pertama. Laga baru berjalan lima menit, tim berjuluk Gajah Perang langsung mengancam lewat tembakan Suphanat Muenta, namun masih mampu diantisipasi kiper China, Yan Junling.

Memasuki menit 23, Suphanat Muenta lagi-lagi menebar ancaman. Sayang tembakannya lagi-lagi dihalau Yan Junling.

Tak lama berselang, Thailand berhasil memecah kebuntuan lewat tembakan Sarach Yooyen dari luar kotak penalti. Umpan Supachok Sarachat mampu diselesaikannya menjadi gol.

Namun keunggulan Thailand tak berlangsung lama. Enam menit berselang, China yang tampil efektif berhasil menyamakan kedudukan lewat tembakan Wu Lei.

China yang terlambat panas cukup membuat pusing pertahanan Thailand. Kedua tim pun saling berjual beli serangan di sisa paruh pertama, namun skor imbang 1-1 bertahan hingga turun minum.