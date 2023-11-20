Jadwal Timnas Indonesia vs Filipina di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Live di RCTI!

JADWAL Timnas Indonesia vs Filipina di Kualifikasi Piala dunia 2026 Zona Asia dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga yang disiarkan secara live di RCTI itu tepatnya akan berlangsung pada Selasa 21 November 2023 pukul 18.00 WIB.

Perjuangan Timnas Indonesia di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia terus berlanjut. Setelah tumbang 1-5 dari Irak di matchday pertama Grup F, kini pasukan Shin Tae-yong mencoba mencuri tiga poin dari kandang Filipina.

Di atas kertas, Timnas Indonesia jelas lebih diunggulkan ketimbang Filipina. Sebab secara head-to-head pun, skuad Garuda jauh lebih baik dari tim berjuluk The Azkals tersebut.

Menurut laporan dari laman 11v11, Timnas Indonesia sejauh ini sudah 25 kali berjumpa Filipina di berbagai kompetisi. Hasilnya, skuad Garuda menang di 20 pertandingan, lalu empat laga lainnya berakhir imbang, dan satu pertemuan tersisa Timnas Indonesia kalah.

Hasil head-to-head sudah membuktikan bahwa Timnas Indonesia amat superior ketimbang Filipina. Namun, Shin Tae-yong jelas tak boleh meremehkan tim asuhan Michael Weiss tersebut.

Apalagi Filipina juga mengincar kemenangan usai kalah 0-2 dari Vietnam di laga perdana Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Lantas karena kedua tim sama-sama tumbang di matchday pertama, maka dapat diprediksi laga Timnas Indonesia vs Filipina akan berjalan sengit.