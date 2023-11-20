Shin Tae-yong Pilih Dendy Sulistyawan atau Ramadhan Sananta di Laga Timnas Indonesia vs Filipina?

MANILA – Jelang laga Tim Nasional (Timnas) Indonesia vs Filipina, menarik tentunya melihat siapa striker yang akan dimainkan oleh Shin Tae-yong pada matchday kedua Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia tersebut. Apakah Dendy Sulistyawan? Atau justru Ramadhan Sananta?

Perlu diketahui, Dendy sejatinya masuk starting line-up kala Timnas Indonesia bertandang ke markas Irak di laga perdana Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada 16 November 2023. Dendy pun bermain selama 76 menit sebelum akhirnya diganti Pratama Arhan.

Pada saat melawan Irak, Dendy dipasangkan dengan Dimas Drajad di lini depan skuad Garuda. Namun, Dimas ditarik pada menit 39 dan digantikan Rafael Struick karena cedera.

Cederanya Dimas Drajad membuat banyak pihak bertanya-tanya, siapa penggantinya di lini depan saat Timnas Indonesia bermain melawan Filipina di Stadion Rizal Memorial, Manila, pada Selasa 21 November 2023 mendatang?

Peluang Ramadhan Sananta dimainkan sebagai starting line-up sejatinya tak terlalu besar. Mengingat selama di tim senior, ia memang belum dipercaya Shin Tae-yong main sejak menit pertama.

Bahkan saat melawan Irak saja Ramadhan Sananta tidak dimainkan sama sekali seperti yang dirasakan Hokky Caraka. Berbeda dengan Dendy, pemain Bhayangkara FC itu sudah beberapa kali menjadi 11 pemain pertama.