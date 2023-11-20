Terbang ke Filipina, Timnas Indonesia Siap Berjuang dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026

Perjuangan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 dapat disaksikan di Vision+. (Foto: MNC Media)

MANILA - Timnas Indonesia akan bertandang ke Filipina untuk Kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 21 November 2023. Ini akan jadi laga terakhir Indonesia untuk Kualifikasi Piala Dunia di tahun 2023.

Laga ini digelar di Stadion Rizal Memorial, Manila, Filipina dan memulai kick off pada 17.15 WIB. Usai kekalahan dari Irak, Shin Tae Yong terus memperkuat strategi pemain. Posisi Indonesia merosot ke posisi dasar klasemen dan hanya unggul satu poin saat bermain melawan Irak.

PSSI mengirimkan 25 pemain untuk bermain di Filipina, pemain yang sudah berlaga di Irak ditarik untuk lanjut bermain di Filipina. Shin Tae Yong sempat mengganti strategi untuk babak kedua di laga Irak tapi masih belum bisa mencetak banyak gol di kandang lawan.

Shin Tae Yong masih harus bekerja lebih keras lagi untuk mengatur taktik permainan melawan Timnas Filipina, mengingat posisi Filipina berada di peringkat 132 dan Indonesia di peringkat 147 FIFA.

Timnas Indonesia vs Filipina sendiri adalah laga yang dinanti oleh pecinta sepak bola di Indonesia karena masuk sebagai dua tim teratas di Asia Tenggara untuk bulan November dalam peringkat terbaru FIFA.

Berikut daftar pemain Indonesia vs Filipina di Kualifikasi Piala Dunia 2026 pekan depan:

• Kiper: Nadeo Argawinata, Muhamad Riyandi, Ernando Ari.

• Bek: M. Edo Febriansah, Wahyu Prasetyo, Rizky Ridho, Jordi Amat, Elkan Baggott, Sandy Walsh, Shayne Pattynama, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan.

• Gelandang: Saddil Ramdani, Marc Klok, Rachmat Irianto, Ricky Kambuaya, Witan Sulaeman, Egy Maulana Vikri, Adam Alis, Arkhan Fikri.

• Penyerang: Hokky Caraka, Ramadhan Sananta, Dendy Sulistyawan, Dimas Drajad, Rafael Struick.