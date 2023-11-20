Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Terbang ke Filipina, Timnas Indonesia Siap Berjuang dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026

MNC Media , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |14:18 WIB
Terbang ke Filipina, Timnas Indonesia Siap Berjuang dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026
Perjuangan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 dapat disaksikan di Vision+. (Foto: MNC Media)
A
A
A

MANILA - Timnas Indonesia akan bertandang ke Filipina untuk Kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 21 November 2023. Ini akan jadi laga terakhir Indonesia untuk Kualifikasi Piala Dunia di tahun 2023. 

Laga ini digelar di Stadion Rizal Memorial, Manila, Filipina dan memulai kick off pada 17.15 WIB. Usai kekalahan dari Irak, Shin Tae Yong terus memperkuat strategi pemain. Posisi Indonesia merosot ke posisi dasar klasemen dan hanya unggul satu poin saat bermain melawan Irak.

PSSI mengirimkan 25 pemain untuk bermain di Filipina, pemain yang sudah berlaga di Irak ditarik untuk lanjut bermain di Filipina. Shin Tae Yong sempat mengganti strategi untuk babak kedua di laga Irak tapi masih belum bisa mencetak banyak gol di kandang lawan.

Shin Tae Yong masih harus bekerja lebih keras lagi untuk mengatur taktik permainan melawan Timnas Filipina, mengingat posisi Filipina berada di peringkat 132 dan Indonesia di peringkat 147 FIFA.

Timnas Indonesia vs Filipina sendiri adalah laga yang dinanti oleh pecinta sepak bola di Indonesia karena masuk sebagai dua tim teratas di Asia Tenggara untuk bulan November dalam peringkat terbaru FIFA.

Timnas Indonesia

Berikut daftar pemain Indonesia vs Filipina di Kualifikasi Piala Dunia 2026 pekan depan:

• Kiper: Nadeo Argawinata, Muhamad Riyandi, Ernando Ari.

• Bek: M. Edo Febriansah, Wahyu Prasetyo, Rizky Ridho, Jordi Amat, Elkan Baggott, Sandy Walsh, Shayne Pattynama, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan.

• Gelandang: Saddil Ramdani, Marc Klok, Rachmat Irianto, Ricky Kambuaya, Witan Sulaeman, Egy Maulana Vikri, Adam Alis, Arkhan Fikri.

• Penyerang: Hokky Caraka, Ramadhan Sananta, Dendy Sulistyawan, Dimas Drajad, Rafael Struick.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184470/timnas_guatemala_menang_3_1_atas_timnas_suriname_pada_laga_terakhir_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_concacaf-rYRe_large.jpg
Hasil Timnas Guatemala vs Timnas Suriname di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Kalah 1-3, Natio Gagal Lolos Otomatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184443/simak_daftar_pembagian_pot_drawing_playoff_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa-ukB0_large.jpg
Daftar Pembagian Pot Drawing Playoff Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa: Timnas Italia Jumpa Swedia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184431/simak_hasil_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa_semalam-xtqJ_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Semalam: Skotlandia Lolos Dramatis, Spanyol Ditahan Turki 2-2
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/03/51/1651169/sea-games-2025-resmi-dimulai-saksikan-seru-pertandingannya-di-vision-adm.jpg
SEA Games 2025 Resmi Dimulai: Saksikan Seru Pertandingannya di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/03/federico_gatti.jpg
Juventus Kembali Terkena Badai Cedera usai Singkirkan Udinese di Coppa Italia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement