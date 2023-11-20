Ungkapan Pelatih Timnas Filipina Michael Weiss Jelang Lawan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026

UNGKAPAN pelatih Timnas Filipina, Michael Weiss, jelang lawan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dibahas di sini. Juru taktik asal Jerman itu menyebut anak asuhnya akan sedikit bermain lebih terbuka dan mengambil risiko lebih besar pada laga kontra Timnas Indonesia.

The Azkals –julukan Timnas Filipina- akan menjamu Timnas Indonesia pada matchday kedua Grup F. Sesuai jadwal, duel sesama tim Asia Tenggara ini bakal digelar di Rizal Memorial Stadium, Manila, Selasa 21 November 2023 pukul 18.00 WIB dan disiarkan secara live di RCTI.

Di matchday pertama Grup F, Timnas Filipina telah berhadapan dengan Timnas Vietnam pada 16 November 2023 di Rizal Memorial Stadium. Hasilnya, The Azkals kalah dengan skor 0-2 sehingga mereka berada di posisi ketiga pada klasemen sementara Grup F.

Sementara itu, Timnas Indonesia kalah telak dari Irak dengan skor 1-5 di Basra International Stadium, Kamis 16 November 2023 malam WIB. Kekalahan itu membuat skuad Garuda berada di dasar klasemen sementara Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Jelang melawan Timnas Indonesia, Michael Weiss yakin Timnas Filipina dapat menghasilkan sesuatu yang berbeda saat menghadapi pasukan Shin Tae-yong itu. Ia menyebut anak asuhnya akan sedikit bermain lebih terbuka dan mengambil risiko lebih besar demi memenangkan laga.

“Saya pikir pertandingan melawan Indonesia mungkin akan sedikit lebih terbuka dan kita bisa mengambil risiko lebih besar,” ungkap Michael Weiss, dikutip dari inquirer.net, Senin (20/11/2023).