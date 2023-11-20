Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pelatih Timnas Filipina Harapkan Timnya Dominan Kontra Timnas Indonesia

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |01:01 WIB
Pelatih Timnas Filipina Harapkan Timnya Dominan Kontra Timnas Indonesia
Timnas Filipina diharapkan mampu mendominasi kontra Timnas Indonesia (Foto: Instagram/theazkalsph)
A
A
A

PELATIH Timnas Filipina, Michael Weiss, harapkan timnya dominan kontra Timnas Indonesia. Weiss berharap tim asuhannya mampu mendominasi jalannya permainan.

The Azkals – julukan Filipina – bakal melakoni laga keduanya di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan menghadapi Timnas Indonesia. Laga ini bakal dimainkan di Rizal Memorial Stadium, Manila pada Selasa (21/11/2023) pukul 18.00 WIB.

Timnas Filipina

Kedua kesebelasan sama-sama tidak memiliki modal bagus menatap laga tersebut karena menelan kekalahan di matchday pertamanya. Timnas Indonesia kalah 1-5 dari Irak, sedangkan Filipina tumbang dua gol tanpa balas dari Vietnam.

Weiss pun mengharapkan reaksi yang bagus dari anak asuhnya di laga kontra Timnas Indonesia. Pelatih asal Jerman itu berharap para pemain The Azkals bisa tampil lebih baik ketimbang saat melawan Vietnam.

“Saya berharap lebih di game kedua (lawan Timnas Indonesia),” kata Weiss, dilansir dari Rappler, Minggu (19/11/2023).

Ahli strategi asal Jerman itu akan menyiapkan strategi jitu untuk meredam Timnas Indonesia. Weiss memberi sinyal bahwa Filipina tidak akan bermain bertahan melainkan berupaya tampil dominan di laga tersebut.

“Saya mengharapkan permainan lebih terbuka dan kami lebih mendominasi dengan kekuatan yang kami miliki,” ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184470/timnas_guatemala_menang_3_1_atas_timnas_suriname_pada_laga_terakhir_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_concacaf-rYRe_large.jpg
Hasil Timnas Guatemala vs Timnas Suriname di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Kalah 1-3, Natio Gagal Lolos Otomatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184443/simak_daftar_pembagian_pot_drawing_playoff_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa-ukB0_large.jpg
Daftar Pembagian Pot Drawing Playoff Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa: Timnas Italia Jumpa Swedia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184431/simak_hasil_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa_semalam-xtqJ_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Semalam: Skotlandia Lolos Dramatis, Spanyol Ditahan Turki 2-2
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/02/11/1650983/timnas-garuda-muda-siap-terbang-tinggi-di-sea-games-2025-eksklusif-hanya-di-rcti-jml.webp
Timnas Garuda Muda Siap Terbang Tinggi di SEA Games 2025! Eksklusif Hanya di RCTI!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/02/pb_pobsi_resmi_menggelar_kejurnas_pelajarmahasisw.jpg
PB POBSI Gelar Kejurnas Pelajar–Mahasiswa 2025 untuk Regenerasi Atlet Biliar
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement