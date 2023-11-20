Pelatih Timnas Filipina Harapkan Timnya Dominan Kontra Timnas Indonesia

PELATIH Timnas Filipina, Michael Weiss, harapkan timnya dominan kontra Timnas Indonesia. Weiss berharap tim asuhannya mampu mendominasi jalannya permainan.

The Azkals – julukan Filipina – bakal melakoni laga keduanya di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan menghadapi Timnas Indonesia. Laga ini bakal dimainkan di Rizal Memorial Stadium, Manila pada Selasa (21/11/2023) pukul 18.00 WIB.

Kedua kesebelasan sama-sama tidak memiliki modal bagus menatap laga tersebut karena menelan kekalahan di matchday pertamanya. Timnas Indonesia kalah 1-5 dari Irak, sedangkan Filipina tumbang dua gol tanpa balas dari Vietnam.

Weiss pun mengharapkan reaksi yang bagus dari anak asuhnya di laga kontra Timnas Indonesia. Pelatih asal Jerman itu berharap para pemain The Azkals bisa tampil lebih baik ketimbang saat melawan Vietnam.

“Saya berharap lebih di game kedua (lawan Timnas Indonesia),” kata Weiss, dilansir dari Rappler, Minggu (19/11/2023).

Ahli strategi asal Jerman itu akan menyiapkan strategi jitu untuk meredam Timnas Indonesia. Weiss memberi sinyal bahwa Filipina tidak akan bermain bertahan melainkan berupaya tampil dominan di laga tersebut.

“Saya mengharapkan permainan lebih terbuka dan kami lebih mendominasi dengan kekuatan yang kami miliki,” ungkapnya.