HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Pengalaman Sering Bantai Filipina, Berlanjut di Timnas Indonesia Senior?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |19:58 WIB
Shin Tae-yong Pengalaman Sering Bantai Filipina, Berlanjut di Timnas Indonesia Senior?
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: PSSI)




PELATIH Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong memiliki pengalaman sering membantai Filipina di kelompok umur. Lantas sanggupkah pelatih asal Korea Selatan itu melanjutkan tren positif itu ke Timnas Indonesia senior?

Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia akan melawan Filipina di matchday kedua Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Selasa 21 November 2023. Itu akan menjadi laga kedua bagi Shin Tae-yong untuk menghadapi tim berjuluk The Azkals tersebut.

Pada pertemuan perdananya dengan Filipina, Shin Tae-yong sukses membawa Timnas Indonesia menang 2-1 di fase grup Piala AFF 2022 pada Januari 2023 lalu. Skuad Garuda kala itu sempat kesulitan sebelum bisa memastikan kemenangan atas The Azkals.

Lantas apakah Timnas Indonesia akan menang lagi atas Filipina atau justru tumbang di Stadion Rizal Memorial, Manila pada Selasa depan? Tentunya Shin Tae-yong mau agar Garuda menang demi meraih tiga poin perdana di ajang Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia tersebut.

Timnas Indonesia vs Irak (PSSI)

Sebab di laga perdana Grup F, Shin Tae-yong harus kecewa melihat anak buahnya diacak-acak hingga kalah 1-5 dari Timnas Irak di Basra International Stadium pada Kamis 16 November 2023 lalu. Jadi, sanggupkah Shin Tae-yong membawa skuad Garuda bangkit?

