HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Alasan Timnas Indonesia Bakal Hancurkan Filipina di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 Faktor Shin Tae-yong

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |17:20 WIB
5 Alasan Timnas Indonesia Bakal Hancurkan Filipina di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 Faktor Shin Tae-yong
Timnas Indonesia siap melawan Filipina di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: PSSI)
A
A
A

ADA 5 alasan Timnas Indonesia bakal hancurkan Filipina di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang patut Anda ketahui di artikel ini. Ya, seperti yang diketahui Timnas Indonesia akan berjumpa Filipina di matchday kedua Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Laga yang dihelat di Stadion Rizal Memorial, Manila, Filipina tersebut akan digelar pada Selasa 21 November 2023. Pada laga sebelumnya, kedua tim pun menelan kekalahan.

Timnas Indonesia tumbang 1-5 dari Irak, sedangkan Filipina kalah 0-2 dari Timnas Vietnam. Dengan sama-sama kalah, dapat dipastikan pertandingan Timnas Indonesia vs Vietnam akan sengit karena kedua tim bersaing untuk merebut tiga poin pertama.

Kendati demikian, banyak faktor yang justru membuat Timnas Indonesia berpeluang menang atas tim tuan rumah. Lantas apa saja faktor tersebut?

Berikut 5 Alasan Timnas Indonesia Bakal Hancurkan Filipina di Kualifikasi Piala Dunia 2026:

5. Timnas Indonesia Berniat Bangkit

Sesi latihan Timnas Indonesia (PSSI)

Setelah dipermalukan Timnas Irak, skuad Garuda jelas tidak akan tinggal diam. Mereka dipastikan akan berusaha bangkit dan merebut kemenangan di kandang Filipina.

Bermodalkan tekad untuk bangkit itulah, Ramadhan Sananta dan kawan-kawan diprediksi siap merebut kemenangan perdana di Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia tersebut.

4. Timnas Indonesia Unggul Head-to-Head

Menurut laporan dari laman 11v11, Timnas Indonesia sudah berjumpa Filipina di 25 pertandingan di berbagai kompetisi. Hasilnya, skuad Garuda 20 kali keluar sebagai pemenang, empat imbang, dan satu lagi menelan kekalahan.

Terlihat dari statisik Timnas Indonesia unggul jauh dari Filipina. Sehingga pada pertemuan nanti pun Timnas Indonesia di atas kertas lebih unggul ketimbang Filipina.

