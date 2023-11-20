Pengamat Sebut Justin Hubner Dipastikan Jadi WNI Pekan Depan, Ikut Bela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023!

PENGAMAT sepakbola asal Indonesia, Ronny Pangemanan, sebut Justin Hubner dipastikan jadi warga negara Indonesia (WNI) pekan depan. Pria yang akrab disapa Bung Ropan itu juga memastikan bahwa sang bek Wolverhampton Wandarers U-21 tersebut akan ikut bela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023!

“Untuk Justin Hubner saya ucapkan selamat, pekan depan dia sudah bisa menjadi warga negara Indonesia dan siap untuk bermain di jantung pertahanan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Bahkan, Justin juga bisa bermain di Piala Asia U-23 2024 di Qatar,” kata Bung Ropan di kanal YouTube Bung Ropan, dikutip Senin (20/11/2023).

“Justin Hubner dipastikan akan membela Timnas Indonesia di level senior walaupun masih muda. Karena dipastikan pekan depan dia sudah selesai semua pengurusannya (proses naturalisasi), dan dia bisa didaftarkan ikut di Piala Asia 2023 di Qatar dari 12 Januari sampai 10 Februari 2024,” tambahnya.

Beberapa pekan sebelumnya, proses naturalisasi Justin Hubner memang sudah masuk tahap akhir usai berkasnya diterima DPR RI. Bek tengah 20 tahun itu tinggal menunggu Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia, Joko Widodo, dan pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia (WNI).

PSSI pun mendorong agar surat Keppres bisa diteken Presiden RI, Joko Widodo, pada pekan ini. Rupanya, upaya PSSI membuahkan hasil. Bung Ropan menilai proses naturalisasi Justin Hubner terbilang sangat cepat.

“Ini tentu menjadi kabar gembira karena Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI terus mendorong (proses naturalisasi) ini. Sehingga tahapan demi tahapan Justin Hubner ini cepat. Karena sebelumnya kan dia sudah diketok di DPR RI, tinggal tahap akhir ini,” jelas Bung Ropan.