Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

PSSI Dorong Keppres Justin Hubner Diteken Pekan Ini, Bagaimana dengan Proses Naturalisasi Jay Idzes dan Nathan Tjoe-A-On?

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |14:55 WIB
PSSI Dorong Keppres Justin Hubner Diteken Pekan Ini, Bagaimana dengan Proses Naturalisasi Jay Idzes dan Nathan Tjoe-A-On?
Justin Hubner segera dinaturalisasi untuk bela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

SURABAYA – Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberi update proses naturalisasi pemain Timnas Indonesia. Di antaranya, ada Justin Hubner, Jay Idzes, dan Nathan Tjoe-A-On.

Untuk Justin Hubner sendiri, PSSI tengah mendorong agar Keputusan Presiden (Keppres) bisa diteken Presiden RI, Joko Widodo, pada pekan ini. Sementara itu, untuk Jay Idzes dan Nathan Tjoe-A-On, proses mereka kini tengah digodok di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Justin Hubner

Diharapkan, proses ketiga pemain ini bisa selesai sebelum tenggat pendaftaran pemain untuk turnamen AFC berikutnya, yakni pada 10 Desember 2023. Dengan begitu, mereka bisa turut memperkuat Timnas Indonesia.

"Proses Justin (Hubner) lagi didorong ke Pak Presiden, kalau bisa Pak Presiden mengeluarkan surat dalam satu minggu ini," kata Erick, Kamis 16 November 2023.

"Lalu untuk Nathan sama Jay, sudah ada di Kemenhunkam, kita lagi tunggu prosesnya," lanjutnya.

Selain tiga nama tadi, terdapat satu pemain lagi yang tengah menjalani proses naturalisasi, yakni Ragnar Oratmangoen. Proses naturalisasi pemain berposisi penyerang ini juga diharapkan bisa rampung sebelum tenggat yang ditetapkan AFC.

"Deadline pendaftaran kan 10 Desember, jadi Jay Idzes, Ragnar, Nathan Itu kalau bisa ya bisa register sesegera mungkin, untuk bisa memperkuat kejuaraan Asia senior maupun U-23 di Kejuaraan Asia di Qatar," jelas Erick.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/51/3186856/lyfe_oldenstam_buka_peluang_bela_timnas_indonesia_lyfeoldensteam-jebB_large.jpg
BREAKING NEWS: Pemain Como 1907 Lyfe Oldenstam Buka Peluang Perkuat Timnas Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/47/3186819/jay_idzes_berpotensi_ajak_lyfe_oldenstam_comofootballindonesia-UH4G_large.jpg
Jay Idzes Ajak Pemain Como 1907 Lyfe Oldenstam Perkuat Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/51/3186800/patrickkluivert_diprediksi_cepat_oleh_dipecat_oleh_ajax_amsterdam_patrickkluivert9-Kt7j_large.jpg
Patrick Kluivert Langsung Dipecat Ajax Amsterdam jika Ditunjuk sebagai Pelatih?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/51/3186782/john_heitinga_berpotensi_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_johnheitinga-bUpY_large.jpg
Follow Erick Thohir, John Heitinga Pelatih Timnas Indonesia Selanjutnya?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/30/51/1650025/hasil-final-syed-modi-india-international-2025-dejanbernadine-juara-rmx.webp
Hasil Final Syed Modi India International 2025: Dejan/Bernadine Juara!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/26/marc_klok.jpg
Persib Cari Pelampiasan Lawan Madura United, Marc Klok: Kami Harus Menang!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement