PSSI Dorong Keppres Justin Hubner Diteken Pekan Ini, Bagaimana dengan Proses Naturalisasi Jay Idzes dan Nathan Tjoe-A-On?

SURABAYA – Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberi update proses naturalisasi pemain Timnas Indonesia. Di antaranya, ada Justin Hubner, Jay Idzes, dan Nathan Tjoe-A-On.

Untuk Justin Hubner sendiri, PSSI tengah mendorong agar Keputusan Presiden (Keppres) bisa diteken Presiden RI, Joko Widodo, pada pekan ini. Sementara itu, untuk Jay Idzes dan Nathan Tjoe-A-On, proses mereka kini tengah digodok di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Diharapkan, proses ketiga pemain ini bisa selesai sebelum tenggat pendaftaran pemain untuk turnamen AFC berikutnya, yakni pada 10 Desember 2023. Dengan begitu, mereka bisa turut memperkuat Timnas Indonesia.

"Proses Justin (Hubner) lagi didorong ke Pak Presiden, kalau bisa Pak Presiden mengeluarkan surat dalam satu minggu ini," kata Erick, Kamis 16 November 2023.

"Lalu untuk Nathan sama Jay, sudah ada di Kemenhunkam, kita lagi tunggu prosesnya," lanjutnya.

Selain tiga nama tadi, terdapat satu pemain lagi yang tengah menjalani proses naturalisasi, yakni Ragnar Oratmangoen. Proses naturalisasi pemain berposisi penyerang ini juga diharapkan bisa rampung sebelum tenggat yang ditetapkan AFC.

"Deadline pendaftaran kan 10 Desember, jadi Jay Idzes, Ragnar, Nathan Itu kalau bisa ya bisa register sesegera mungkin, untuk bisa memperkuat kejuaraan Asia senior maupun U-23 di Kejuaraan Asia di Qatar," jelas Erick.