5 Pemain Timnas Indonesia yang di Luar Dugaan Dicadangkan Shin Tae-yong saat Hadapi Irak, Nomor 1 sang Bomber Gacor!

SEBANYAK 5 pemain Timnas Indonesia yang di luar dugaan dicadangkan Shin Tae-yong saat hadapi Irak akan diulas Okezone. Timnas Indonesia kalah dari Irak dengan skor 1-5 pada matchday pertama Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Basra International Stadium, Irak, Kamis 16 November 2023.

Pesta gol kemenangan Singa Mesopotamia -julukan Timnas Irak- masing-masing dilesakkan oleh Basra Rasan (20’), gol bunuh diri Jordi Amat (35’), Osama Rashid (60’), Youssef Amyn (81’) dan Ali Al-Hamadi (88’). Sementara itu, skuad Garuda hanya bisa membalas satu gol via Shayne Pattynama (45+3’).

BACA JUGA: Erick Thohir Beri Indikasi Proses Naturalisasi 4 Calon Pemain Timnas Indonesia Bisa Rampung Sebelum Piala Asia 2023

Kekalahan dari Irak membuat Timnas Indonesia berada di dasar klasemen sementara Grup F tanpa poin (selisih gol -4). Situasi ini membuat banyak pencinta sepakbola Tanah Air kecewa. Terlebih, ada sejumlah pemain Timnas Indonesia yang di luar dugaan justru dicadangkan Shin Tae-yong di laga ini.

Berikut 5 Pemain Timnas Indonesia yang di Luar Dugaan Dicadangkan Shin Tae-yong saat Hadapi Irak:

5. Sandy Walsh





Sandy Walsh menjadi salah satu pemain andalan Timnas Indonesia yang dicadangkan saat melawan Irak. Padahal, bek kanan 28 tahun itu memiliki kemampuan yang cukup baik dalam bertahan maupun menyerang. Ia juga bisa dimainkan di berbagai posisi termasuk gelandang bertahan.

Sebelumnya, Sandy Walsh selalu dimainkan Shin Tae-yong pada dua laga di babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Brunei Darussalam. Bahkan, ia sudah mencatatkan satu assist. Namun, belum diketahui alasan pemain KV Mechelen itu tidak dimainkan di laga kontra Irak.

4. Rafael Struick





Rafael Struick merupakan sosok winger masa depan Timnas Indonesia. Di usianya yang masih 20 tahun, pemain milik ADO Den Haag itu kerap menjadi sorotan berkat penampilan apiknya sehingga sering dimainkan Shin Tae-yong baik di Timnas Indonesia senior maupun U-23.

Namun secara di luar dugaan, Rafael Struick justru dicadangkan saat Timnas Indonesia bersua Irak. Meski begitu, pemain kelahiran Belanda itu dimainkan dari bangku cadangan sejak menit 39, menggantikan Dimas Drajad yang cedera. Ia memberi satu assist untuk gol Shayne Pattynama.