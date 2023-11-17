Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Erick Thohir Beri Indikasi Proses Naturalisasi 4 Calon Pemain Timnas Indonesia Bisa Rampung Sebelum Piala Asia 2023

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |12:49 WIB
Erick Thohir Beri Indikasi Proses Naturalisasi 4 Calon Pemain Timnas Indonesia Bisa Rampung Sebelum Piala Asia 2023
Erick Thohir bersama salah satu calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen (Foto: Instagram/erickthohir)
KETUA Umum PSSI, Erick Thohir, menyebut bahwa proses naturalisasi calon pemain Timnas Indonesia bisa rampung sebelum Piala Asia 2023 digelar. Erick mengatakan bahwa Jay Idzes, Justin Hubner, Ragnar Oratmangoen, dan Nathan Tjoe-A-On bakal rampung sebelum 10 Desember 2023.

Jika benar demikian, maka keempat pemain tersebut berpotensi tampil di Piala Asia 2023. Ajang itu sendiri akan digelar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024, dengan Timnas Indonesia tergabung dalam Grup D bersama Irak, Jepang, dan Vietnam.

Erick Thohir

Erick Thohir mengatakan pemain-pemain itu memang dibutuhkan Timnas Indonesia untuk ajang tersebut. Jadi, dia harapkan proses naturalisasinya dapat rampung tepat waktu.

"Deadline pendaftaran kan 10 Desember 2023. Jadi, Jay Idzes, Justin Hubner, Nathan Tjoe-a-on, dan Ragnar Oratmangoen," kata Erick Thohir di Surabaya, Kamis (16/11/2023).

"Itu kalau bisa, ya, bisa register segera mungkin. Itu untuk bisa memperkuat kejuaran Asia senior maupun U-23 di Kejuaran Asia di Qatar," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
