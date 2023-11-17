Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Punya Potensi Besar, Erick Thohir Dorong Timnas Indonesia U-17 Tampil di Piala Dunia Dunia U-20 2025

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |10:04 WIB
Punya Potensi Besar, Erick Thohir Dorong Timnas Indonesia U-17 Tampil di Piala Dunia Dunia U-20 2025
Timnas Indonesia U-17 kala berlaga di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: LOC Piala Dunia U-17 2023)
A
A
A

SURABAYA – Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, menilai ada potensi besar dari skuad Timnas Indonesia U-17. Alhasil, dia bertekad mendorong Timnas Indonesia U-17 untuk tampil di Piala Dunia Dunia U-20 2025.

Erick Thohir mengatakan Timnas Indonesia U-17 akan kembali disiapkan untuk Piala Dunia U-20 2025. Dia nilai masih banyak waktu untuk melakukan persiapan jangka panjang agar timnya dapat tampil dalam putaran final ajang tersebut.

Erick Thohir dan pemain Timnas Indonesia U-17

"Tahun 2025 ada kejuaraan (Piala Dunia) U-20 yang tentu kami ingin coba persiapkan tim dari sekarang," kata Erick Thohir di Surabaya, Kamis 16 November 2023.

Erick Thohir mengatakan potensi besar Timnas Indonesia U-17 harus mendapat perhatian khusus. Dengan begitu, bakat para pemain tidak redup sebelum mencapai usia emasnya. Hal ini juga dilakukan untuk kepentingan Timnas Indonesia senior kelak.

Erick Thohir mengatakan berbagai program pembinaan jangka panjang pun akan disiapkan PSSI. Hal itu sebagai langkah mendorong regenarasi sepakbola Indonesia lewat timnas kelompok umur.

"Saya bilang dari tim U-17 ini mungkin ada lebih dari setengah potensi pemain timnas muda kita ke depan yang harus kita jaga. Jangan sampai mereka dengan hasil hari ini, mereka tidak berkembang," ucap Erick Thohir.

"Mereka masih muda-muda, kami harus terus bina mereka untuk tentu program jangka panjang," lanjut pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu.

