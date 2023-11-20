Usai Dibebaskan, Ayah Luis Diaz Sebut sang Penyerang Liverpool Ingin Main di Barcelona

LUIS Manuel Diaz Jimenez, ayah dari penyerang Liverpool, Luis Diaz, berbicara usai selamat dari penculkan. Dia juga berbicara banyak tentang sang anak.

Salah satu di antaranya adalah klub impian dari putranya. Sang ayah mengklaim bahwa Barcelona adalah klub impian dari Luis Diaz.

Walaupun sekarang kemungkinan itu belum muncul, tetapi harapan itu masih ada. Mengingat Barca merupakan klub impian Diaz sejak kecil berdasarkan pengakuan sang ayah.

Meski demikian, ayah Diaz bertermakasih kepada klub-klub yang dibela anaknya di Eropa, Liverpool FC maupun FC Porto. Dia senang karena sang anak diperlakukan dengan baik selama berkarier di Benua Biru tersebut.

"Sebenarnya saya hanya tahu sedikit tentang Barcelona saat ini. Benar bahwa Luis adalah penggemar setia Barcelona dan pergi ke sana adalah impiannya. Sejauh ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Porto dan Liverpool atas cara mereka menyambut dan menerimanya," ungkapnya dipetik dari Liverpool Offside, Minggu (19/11/2023).

Sang ayah juga bercerita tentang karakter Diaz. Menurutnya Diaz merupakan pemain yang sangat patuh dan pekerja keras serta disiplin.

Hal ini yang diyakini membuat dirinya mudah beradaptasi di klub baru. Selain itu, Diaz juga moncer bersama Timnas Kolombia sejauh ini.