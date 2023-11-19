Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Para Pemain Timnas Irak Main Tarkam Bareng Bocah Jelang Hadapi Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |23:14 WIB
Para Pemain Timnas Irak Main Tarkam Bareng Bocah Jelang Hadapi Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026
Timnas Irak akan menghadapi Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia (Foto: AFC)
A
A
A

PARA pemain Timnas Irak main 'tarkam' bersama para bocah jelang laga kontra Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Irak sedang bertandang ke Vietnam untuk menantikan matchday kedua di ajang ini.

Momen itu terekam dalam unggahan yang ikut disebar akun Twitter @theaseanball, Sabtu (18/11/2023). Terlihat dalam rekaman tersebut mereka bermain bersama anak-anak sekitar usia 9 tahun.

Timnas Irak

Hal ini dipandang sebagai relaksasi para pemain Irak jelang bentrok melawan Timnas Vietnam. Namun aksi tersebut seakan digambarkan sebagai persiapan Irak melawan The Golden Star-julukan Vietnam.

Memang sejauh ini Timnas Irak diunggulkan di Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya mereka telah mengalahkan Timnas Indonesia dengan skor 5-1 di kandang.

"Pemain Irak akan berlatih melawan U9 Vietnam. Para pemain Irak berbagi momen relaksasi setelah tiba di Vietnam menjelang pertandingan berikutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026," cuit akun @theaseanball tersebut.

