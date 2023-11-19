Mengenal 5 Pemain Keturunan di Timnas Irak

Hussein Ali jadi salah satu pemain keturunan di Timnas Irak. (Foto: Instagram/@husseinali.15)

MENGENAL 5 pemain keturunan di Timnas Irak menarik diulas. Pasalnya, Timnas Irak baru saja mengalahkan Timnas Indonesia di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Dalam penampilannya di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Irak turut jadi sorotan karena kehadiran pemain keturunan. Sejatinya, kehadiran pemain keturunan bukan hanya mencuri perhatian di kubu Timnas Irak, tetapi di tim-tim lainnya.

Di Timnas Indonesia sendiri, terdapat sejumlah nama pemain keturunan yang telah dipanggil Shin Tae-yong untuk berlaga. Di antaranya, ada Jordi Amat, Rafael Struick, Elkan Baggott, Shayne Pattynama, hingga Sandy Walsh.

Lalu, siapa saja pemain keturunan di Timnas Irak? Berikut 5 pemain keturunan di Timnas Irak pada Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

5. Youssef Amyn





Youssef Amyn merupakan pemain muda. Meski baru berusia 20 tahun, dia sudah dipanggil Jesus Casas untuk memperkuat Timnas Irak dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Pemain berdarah Jerman-Irak tersebut merupakan jebolan akademi muda Viktoria Koln yang memulai debut profesionalnya pada 2021 bersama MSV Duisburg. Saat ini, Youssef Amyn diketahui membela klub E Braunschweig.

Sementara itu, dalam level tim nasional, Amyn baru debut bersama Timnas Irak senior pada 16 November 2023. Meski begitu, Amyn telah menyarangkan 1 gol saat melawan Timnas Indonesia.

4. Frans Putros





Selanjutnya, ada Frans Putros yang merupakan seorang pemain bek kelahiran Denmark. Saat ini, dia tercatat sebagai pemain Port FC, salah satu klub kasta tertinggi Liga Thailand.

Berdasarkan catatan Transfermarkt, Putros debut bersama Timnas Irak pada 4 Agustus 2018. Sejauh ini, Putros telah mencatatkan 14 penampilan bersama Timnas Irak pada semua kompetisi.