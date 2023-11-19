Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Mengenal 5 Pemain Keturunan di Timnas Irak

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |11:47 WIB
Mengenal 5 Pemain Keturunan di Timnas Irak
Hussein Ali jadi salah satu pemain keturunan di Timnas Irak. (Foto: Instagram/@husseinali.15)
A
A
A

MENGENAL 5 pemain keturunan di Timnas Irak menarik diulas. Pasalnya, Timnas Irak baru saja mengalahkan Timnas Indonesia di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Dalam penampilannya di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Irak turut jadi sorotan karena kehadiran pemain keturunan. Sejatinya, kehadiran pemain keturunan bukan hanya mencuri perhatian di kubu Timnas Irak, tetapi di tim-tim lainnya.

Timnas Indonesia vs Timnas Irak

Di Timnas Indonesia sendiri, terdapat sejumlah nama pemain keturunan yang telah dipanggil Shin Tae-yong untuk berlaga. Di antaranya, ada Jordi Amat, Rafael Struick, Elkan Baggott, Shayne Pattynama, hingga Sandy Walsh.

Lalu, siapa saja pemain keturunan di Timnas Irak? Berikut 5 pemain keturunan di Timnas Irak pada Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

5. Youssef Amyn

Youssef Amyn

Youssef Amyn merupakan pemain muda. Meski baru berusia 20 tahun, dia sudah dipanggil Jesus Casas untuk memperkuat Timnas Irak dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Pemain berdarah Jerman-Irak tersebut merupakan jebolan akademi muda Viktoria Koln yang memulai debut profesionalnya pada 2021 bersama MSV Duisburg. Saat ini, Youssef Amyn diketahui membela klub E Braunschweig.

Sementara itu, dalam level tim nasional, Amyn baru debut bersama Timnas Irak senior pada 16 November 2023. Meski begitu, Amyn telah menyarangkan 1 gol saat melawan Timnas Indonesia.

4. Frans Putros

Frans Putros

Selanjutnya, ada Frans Putros yang merupakan seorang pemain bek kelahiran Denmark. Saat ini, dia tercatat sebagai pemain Port FC, salah satu klub kasta tertinggi Liga Thailand.

Berdasarkan catatan Transfermarkt, Putros debut bersama Timnas Irak pada 4 Agustus 2018. Sejauh ini, Putros telah mencatatkan 14 penampilan bersama Timnas Irak pada semua kompetisi.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184470/timnas_guatemala_menang_3_1_atas_timnas_suriname_pada_laga_terakhir_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_concacaf-rYRe_large.jpg
Hasil Timnas Guatemala vs Timnas Suriname di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Kalah 1-3, Natio Gagal Lolos Otomatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184443/simak_daftar_pembagian_pot_drawing_playoff_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa-ukB0_large.jpg
Daftar Pembagian Pot Drawing Playoff Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa: Timnas Italia Jumpa Swedia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184431/simak_hasil_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa_semalam-xtqJ_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Semalam: Skotlandia Lolos Dramatis, Spanyol Ditahan Turki 2-2
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/02/51/1650785/janice-tjen-didukung-japfa-food-kampanye-pentingnya-protein-hewani-untuk-aktivitas-olahraga-til.webp
Janice Tjen Didukung Japfa Food Kampanye Pentingnya Protein Hewani untuk Aktivitas Olahraga
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/02/desire_doue_1.jpg
Daftar Peraih Penghargaan Golden Boy dari Masa ke Masa! Doue Terbaru, Tak Ada Nama Ronaldo
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement