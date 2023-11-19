Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Piala Dunia U-17 2023: Jacksen F Tiago Ajak Publik Berpikir Positif ketimbang Lempar Kirikan

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |12:32 WIB
Piala Dunia U-17 2023: Jacksen F Tiago Ajak Publik Berpikir Positif ketimbang Lempar Kirikan
Jacksen F Thiago bicara soal penyelenggaraan Piala Dunia U-17 2023. (Foto: LOC Piala Dunia U-17 2023)
A
A
A

SURABAYA – Mantan pelatih Timnas Indonesia, Jacksen F Tiago, ajak publik berpikir positif ketimbang lempar kritikan selama penyelenggaraan Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia. Sebab, ajang itu menjadi momentum bersejarah untuk Indonesia.

Sebelumnya, ada kritikan yang datang terkait fasilitas Piala Dunia U-17 2023, seperti kondisi rumput Jakarta International Stadium (JIS). Warna rumput di sana dinilai belum merata, tetapi tim kontestan tidak mengeluhkan kualitas lapangan itu.

Timnas Brasil berlaga di Jakarta International Stadium

Jacksen menyebut tak seharusnya orang Indonesia sibuk melakukan kritik terkait penyelenggaraan Piala Dunia U-17 2023. Sebaiknya, publik memberi dukungan agar ajang itu nantinya selesai dengan sukses.

"Indonesia ini baru pertama kali jadi tuan rumah Piala Dunia. Seharusnya orang Indonesia berpikir positif. Jangan sibuk mengkritik," ujar Jacksen dalam keterangan yang didapat MNC Portal Indonesia, Minggu (19/11/2023).

Pria berdarah Brasil itu mengatakan sejauh ini sangat menikmati berbagai hal pada gelaran Piala Dunia U-17 2023. Pasalnya, Indonesia melakukan persiapan dengan semaksimal mungkin.

"Ini itu sesuatu yang luar biasa bagi Indonesia," ujar Jacksen.

Halaman:
1 2
      
