HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Filipina di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Shin Tae-yong Mainkan Ramadhan Sananta?

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |05:56 WIB
Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Filipina di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Shin Tae-yong Mainkan Ramadhan Sananta?
Ramadhan Sananta kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
PREDIKSI line up Timnas Indonesia vs Filipina di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan diulas Okezone. Akankah Shin Tae-yong melakukan perubahan dari susunan pemain saat melawan Timnas Irak dengan salah satunya memainkan Ramadhan Sananta?

Ya, Timnas Indonesia akan melanjutkan perjalanannya di putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pada matchday kedua Grup F, skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- akan melawan Timnas Filipina di Stadion Rizal Memorial, Manila, pada Selasa 21 November 2023 pukul 18.00 WIB.

Timnas Indonesia vs Timnas Irak

Kemenangan tentunya jadi target utama Timnas Indonesia kala berlaga di Filipina. Pasalnya, Shayne Pattynama cs sedang terpuruk di dasar klasemen sementara Grup F saat ini.

Dalam laga perdananya di putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Timnas Indonesia harus babak belur dihajar Irak. Mereka tumbang dengan skor 1-5. Gol semata wayang Timnas Indonesia dicetak oleh Shayne Pattynama.

Tetapi, langkah Timnas Indonesia untuk meraih kemenangan di Filipina bisa jadi tidak akan berjalan mudah. Sebab, tuan rumah juga mengincar kemenangan usai kalah dari Timnas Vietnam di laga perdana Grup F dengan skor 0-2.

Dengan kondisi di atas, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, tentunya perlu meracik taktik seapik mungkin dan menurunkan para pemain terbaiknya. Rotasi pun berpeluang dilakukan Shin Tae-yong saat melawan Filipina.

Apalagi, ada pemain di kubu Timnas Indonesia yang kurang prima saat ini sehingga berpeluang absen. Dia adalah Dimas Drajad.

Diketahui, Dimas yang jadi starter saat melawan Irak, harus ditarik keluar lapangan pada menit ke-39 karena cedera. Perannya kala itu digantikan oleh Rafael Struick yang tampil apik karena bisa memberi assist dalam gol Shayne Pattynama. Kondisi cedera Dimas Drajad sendiri masih harus diobservasi tim medis saat ini.

Lalu, bagaimana susunan pemain yang berpeluang diterapkan Shin Tae-yong saat melawan Filipina? Di posisi penjaga gawang, Shin Tae-yong diprediksi akan melakukan perubahan. Dia akan menurunkan Ernando Ari kali ini.

