Misi Timnas Indonesia Menang atas Filipina demi Lolos ke Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Timnas Indonesia akan menghadapi Filipina pada laga lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: PSSI)

TIMNAS Indonesia mengusung misi kemenangan saat menghadapi Filipina di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Poin penuh dibutuhkan pasukan Shin Tae-yong untuk menjaga peluang lolos ke babak ketiga.

Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan lebih dulu bertamu ke Rizal Memorial Stadium pada Selasa 21 November 2023. Ramadhan Sananta dan rekan-rekan bertekad untuk bangkit setelah menelan kekalahan telak di laga sebelumnya.

Timnas Indonesia kalah 1-5 saat menghadapi Irak di laga pembuka Grup F. Kekalahan itu membuat Skuad Garuda saat ini berada di posisi juru kunci pada klasemen sementara.

Hasil negatif di laga kontra Irak diharapkan bisa jadi evaluasi bagi Timnas Indonesia. Pasukan Shin Tae-yong wajib meraih kemenangan saat menghadapi Filipina pekan depan.

Sementara itu di kubu lawan, Timnas Filipina juga cukup optimis meraih poin penuh atas Timnas Indonesia. Pasukan Michael Weiss mengklaim bakal memanfaatkan laga kandang dengan sebaik mungkin.