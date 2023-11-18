Asisten Shin Tae-yong Sebut Cedera Dimas Drajad Masih Harus Diobservasi, Absen di Laga Timnas Indonesia vs Filipina?

ASISTEN Shin Tae-yong dalam melatih Timnas Indonesia, Nova Arianto, membeberkan kondisi cedera dari Dimas Drajad. Dia menyebut cedera yang dialami Dimas Drajad masih harus diobservasi oleh tim medis.

Alhasil, Nova belum bisa memastikan apakah Dimas Drajad bisa tampil di laga Timnas Indonesia vs Filipina dalam matchday kedua Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu sendiri akan digelar di Stadion Rizal Memorial, Selasa 21 November 2023 pukul 18.00 WIB.

“Cedera Dimas Drajad masih akan diobservasi oleh tim medis,” papar Coach Nova ketika dihubungi MNC Portal Indonesia, Sabtu (18/11/2023).

“Ditunggu saja update-nya ya,” sambungnya.