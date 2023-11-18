Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Asisten Shin Tae-yong Sebut Cedera Dimas Drajad Masih Harus Diobservasi, Absen di Laga Timnas Indonesia vs Filipina?

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |11:17 WIB
Asisten Shin Tae-yong Sebut Cedera Dimas Drajad Masih Harus Diobservasi, Absen di Laga Timnas Indonesia vs Filipina?
Dimas Drajad kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

ASISTEN Shin Tae-yong dalam melatih Timnas Indonesia, Nova Arianto, membeberkan kondisi cedera dari Dimas Drajad. Dia menyebut cedera yang dialami Dimas Drajad masih harus diobservasi oleh tim medis.

Alhasil, Nova belum bisa memastikan apakah Dimas Drajad bisa tampil di laga Timnas Indonesia vs Filipina dalam matchday kedua Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu sendiri akan digelar di Stadion Rizal Memorial, Selasa 21 November 2023 pukul 18.00 WIB.

Dimas Drajad

“Cedera Dimas Drajad masih akan diobservasi oleh tim medis,” papar Coach Nova ketika dihubungi MNC Portal Indonesia, Sabtu (18/11/2023).

“Ditunggu saja update-nya ya,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184470/timnas_guatemala_menang_3_1_atas_timnas_suriname_pada_laga_terakhir_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_concacaf-rYRe_large.jpg
Hasil Timnas Guatemala vs Timnas Suriname di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Kalah 1-3, Natio Gagal Lolos Otomatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184443/simak_daftar_pembagian_pot_drawing_playoff_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa-ukB0_large.jpg
Daftar Pembagian Pot Drawing Playoff Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa: Timnas Italia Jumpa Swedia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184431/simak_hasil_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa_semalam-xtqJ_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Semalam: Skotlandia Lolos Dramatis, Spanyol Ditahan Turki 2-2
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/01/11/1650227/isak-cetak-gol-liga-inggris-perdana-di-liverpool-arne-slot-hampir-nyerah-mau-ganti-pemain-dlu.webp
Isak Cetak Gol Liga Inggris Perdana di Liverpool, Arne Slot Hampir Nyerah Mau Ganti Pemain
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/01/timnas_futsal_indonesia.jpg
Gala Dinner Spektakuler FFI: Apresiasi Timnas Futsal Indonesia Jelang SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement