Timnas Indonesia Sudah Tiba di Filipina, Asisten Shin Tae-yong Beberkan Kondisi Terkini Shayne Pattynama Cs

Para pemain Timnas Indonesia kala bertolak dari Irak ke Filipina. (Foto: PSSI)

TIMNAS Indonesia sudah tiba di Filipina jelang melakoni laga kedua Grup F putaran kedua Kualfikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Asisten Shin Tae-yong dalam melatih Timnas Indonesia, Nova Arianto, pun membeberkan kondisi Shayne Pattynama cs saat ini.

Nova memastikan bahwa seluruh pemain Timnas Indonesia dalam kondisi yang baik. Mereka telah tiba di Filipina setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, yakni mencapai 10 jam dari Irak lewat jalur udara.

“Ini sudah tiba di Filipina. Kondisi semua pemain dalam kondisi baik,” kata Coach Nova ketika dihubungi MNC Portal Indonesia, Sabtu (18/11/2023).

Kendati dalam kondisi yang baik, Nova menjelaskan pastinya ada rasa lelah yang menghantui para pemain dan ofisial Timnas Indonesia. Mengingat itu tadi, mereka menempuh perjalan yang cukup panjang dari Irak.

“Walaupun pastinya sedikit kelelahan setelah menjalani perjalanan yang cukup panjang dari Irak,” terang mantan pemain Persib Bandung itu.

Diketahui, Timnas Indonesia sudah bertolak dari Irak ke Filipina pada Jumat 17 November 2023 malam. Tim yang dinahkodai Shin Tae-yong itu akan melanjutkan perjalanan tandangnya ke negara mutiara laut dari timur itu.

Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Timnas Filipina pada matchday kedua Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Rizal Memorial, Selasa 21 November 2023 pukul 18.00 WIB.