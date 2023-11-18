Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klasemen Akhir Peringkat 3 Terbaik Piala Dunia U-17 2023: Timnas Indonesia U-17 Juru Kunci

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |21:28 WIB
Klasemen Akhir Peringkat 3 Terbaik Piala Dunia U-17 2023: Timnas Indonesia U-17 Juru Kunci
Timnas Indonesia U-17 finis sebagai juru kunci klasemen peringkat 3 terbaik Piala Dunia U-17 2023 (Foto: Doc. LOC WCU17/BRY)
A
A
A

KLASEMEN akhir peringkat 3 terbaik Piala Dunia U-17 2023 sudah diketahui. Timnas Indonesia U-17 finis sebagai juru kunci dengan koleksi dua poin.

Empat pertandingan terakhir digelar pada Sabtu (18/11/2023) sore hingga malam WIB. Laga-laga pamungkas itu sekaligus menentukan posisi akhir empat tim yang akan melaju ke babak 16 besar Piala Dunia U-17 2023 via peringkat tiga terbaik.

Timnas Iran U-17

Enam juara grup dan enam runner-up grup dipastikan melaju ke babak gugur. Mereka akan ditemani empat tim peringkat tiga terbaik yang klasemennya baru diketahui hari ini.

Timnas Iran U-17 finis di posisi teratas klasemen peringkat tiga terbaik Piala Dunia U-17 2023. Team Melli mengoleksi enam poin serta selisih gol yang sungguh apik yakni surplus lima.

Posisi kedua dihuni oleh Timnas Jepang U-17 dengan nilai yang sama dengan Iran yakni enam. Namun, The Samurai Blue hanya punya surplus satu gol sehingga duduk sebagai runner-up.

Sayangnya, Timnas Indonesia U-17 gagal melangkah dari jalur peringkat tiga terbaik. Garuda Asia hanya mengoleksi dua poin dan bercokol sebagai juru kunci!

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/01/11/1650231/klasemen-liga-inggris-takhta-arsenal-digoyang-chelsea-liverpool-mulai-bangkit-kgc.webp
Klasemen Liga Inggris: Takhta Arsenal Digoyang Chelsea, Liverpool Mulai Bangkit
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/08/timnas_indonesia_senior.jpg
Legenda Timnas Indonesia Sentil PSSI soal Pelatih Baru Garuda: Jangan Beli Kucing dalam Karung!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement