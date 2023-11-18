Klasemen Akhir Peringkat 3 Terbaik Piala Dunia U-17 2023: Timnas Indonesia U-17 Juru Kunci

Timnas Indonesia U-17 finis sebagai juru kunci klasemen peringkat 3 terbaik Piala Dunia U-17 2023 (Foto: Doc. LOC WCU17/BRY)

KLASEMEN akhir peringkat 3 terbaik Piala Dunia U-17 2023 sudah diketahui. Timnas Indonesia U-17 finis sebagai juru kunci dengan koleksi dua poin.

Empat pertandingan terakhir digelar pada Sabtu (18/11/2023) sore hingga malam WIB. Laga-laga pamungkas itu sekaligus menentukan posisi akhir empat tim yang akan melaju ke babak 16 besar Piala Dunia U-17 2023 via peringkat tiga terbaik.

Enam juara grup dan enam runner-up grup dipastikan melaju ke babak gugur. Mereka akan ditemani empat tim peringkat tiga terbaik yang klasemennya baru diketahui hari ini.

Timnas Iran U-17 finis di posisi teratas klasemen peringkat tiga terbaik Piala Dunia U-17 2023. Team Melli mengoleksi enam poin serta selisih gol yang sungguh apik yakni surplus lima.

Posisi kedua dihuni oleh Timnas Jepang U-17 dengan nilai yang sama dengan Iran yakni enam. Namun, The Samurai Blue hanya punya surplus satu gol sehingga duduk sebagai runner-up.

Sayangnya, Timnas Indonesia U-17 gagal melangkah dari jalur peringkat tiga terbaik. Garuda Asia hanya mengoleksi dua poin dan bercokol sebagai juru kunci!