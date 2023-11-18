Hasil Babak Pertama Timnas Selandia Baru U-17 vs Timnas Meksiko U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Unggul 1-0, El Tri Resmi Singkirkan Timnas Indonesia U-17

BANDUNG - Hasil babak pertama Timnas Selandia Baru U-17 vs Timnas Meksiko U-17 di Piala Dunia U-17 2023 sudah diketahui. Duel di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (18/11/2023) sore WIB, berakhir dengan skor 1-0.

Gol bagi Meksiko disarangkan Fidel Barajas (42'). Hasil itu sekaligus resmi mengakhiri mimpi Timnas Indonesia U-17 lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U-17 2023.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pertandingan berlangsung sengit sejak menit awal. Selandia Baru U-17 mendapat peluang lebih dulu lewat tembakan jarak jauh Adam Watson, namun masih melebar.

Pertarungan sengit di lini tengah terus dipertontonkan kedua tim. Meksiko U-17 baru bisa menjawab lewat tandukan Javen Romero, namun masih mamu digagalkan penjaga gawang Selandia Baru U-17, Matt Foord.

Memasuki menit 35, Selandia Baru U-17 kembali mengancam lewat tembakan Adam Watson, namun masih melebar ke sisi kanan. Sementara Meksiko U-17 susah payah menciptakan peluang berbahaya.

Memasuki menit 39, Meksiko U-17 akhirnya mencetak peluang lewat tembakan Adrian Fernandez, namun lagi-lagi sayang belum tepat sasaran.

Upaya keras Meksiko U-17 akhirnya membuahkan hasil di menit 41. Tembakan kaki kanan Fidel Barajas tak mampu diantisipasi Matt Foord.

Umpan Luis Navarrete berhasil diselesaikan menjadi gol. Skor 1-0 tidak berubah hingga babak pertama usai.