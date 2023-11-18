Media Vietnam Sebut Pencinta Timnas Indonesia Bakal Berkabung Hari Ini

MEDIA Vietnam, soha.vn, menyebut pencinta Timnas Indonesia bakal berkabung hari ini. Sebab, dua level Timnas Indonesia sama-sama mengalami nasib buruk yang puncaknya akan terjadi pada Sabtu (18/11/2023).

Pertama, Timnas Indonesia takluk 1-5 dari Timnas Irak pada laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Kamis 16 November 2023 malam WIB. Laga tersebut memperberat langkah skuad Garuda di babak kualifikasi.

Kedua, Timnas Indonesia U-17 disebut akan resmi tersingkir dari Piala Dunia U-17 2023. Laga Timnas Selandia Baru U-17 vs Timnas Meksiko U-17 dan Timnas Burkina Faso U-17 melawan Timnas Korea Selatan U-17 akan digelar Sabtu (18/11/2023).

Dua laga tersebut menjadi penentu langkah Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023. Sebab, peluang untuk lolos sebagai peringkat tiga terbaik, ditentukan dari hasil laga Meksiko serta Korea Selatan.

Soha.vn menyebut Sabtu (18/11/2023) akan menjadi hari yang menyedihkan buat sepakbola Indonesia. Sebab, ada kemungkinan Garuda Asia tersingkir, menyusul kekalahan dari Irak dua hari lalu.

"Sepakbola Indonesia harus melewati akhiran yang sedih, tersingkir lebih cepat dari Piala Dunia setelah kekalahan tim nasional?" bunyi artikel soha.vn.