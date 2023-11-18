Yakin Menang, Pelatih Filipina Sebut 2 Faktor Ini Merugikan Timnas Indonesia

MANILA - Pelatih Timnas Filipina, Michael Weiss, yakin betul Timnas Indonesia akan kesulitan pada laga matchday dua Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sebab, skuad Garuda harus menempuh perjalanan jauh via udara yang melelahkan serta rumput sintetis.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia takluk 1-5 dari Timnas Irak pada laga pertama Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Duel itu digelar di Stadion Internasional Basra, Basra, Kamis 16 November 2023 malam WIB.

Di sisi lain, Timnas Filipina menelan kekalahan 0-2 dari Timnas Vietnam di laga pertama. Pertandingan itu dihelat di Stadion Rizal Memorial, Manila.

Kalah di kandang pada laga pertama, Weiss optimistis menatap pertandingan kedua. Sebab, dia yakin betul Indonesia didera kelelahan sebelum dan selama pertandingan nanti.

"Laga selanjutnya melawan Indonesia mungkin kami punya peluang. Indonesia harus pergi dari Irak ke sini (Filipina). Lebih sulit bagi mereka karena perjalannya melelahkan," tukas Weiss, dikutip dari TheThao Vanhoa, Sabtu (18/11/2023).

"Sulit juga bagi mereka untuk bermain di lapangan sintetis dan kami sudah terbiasa dengan hal itu," imbuh pria asal Jerman itu.