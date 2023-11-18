Penyandang Disabilitas Nyaman Nonton Langsung Piala Dunia U-17 2023 di Stadion

BANDUNG - Penyandang disabilitas merasa nyaman menonton langsung Piala Dunia U-17 2023 di stadion. Mereka merasa terfasilitasi dengan baik sehingga merasakan kemudahan dan kenyamanan.

Andri Yeni, Ibu dari penyandang disabilitas sekaligus atlet cabang olahraga Boccia Muhammad Fadhil, mengaku senang serta bangga dapat ikut menyaksikan pertandingan Piala Dunia FIFA U-17 secara langsung. Hal itu terungkap saat menonton di Stadion si Jalak Harupat, Bandung.

Sebagai penyandang disabilitas, dia merasa nyaman menyaksikan pertandingan, salah satunya adalah karena akses untuk masuk ke area penonton berkebutuhan khusus dibuat sederhana. Hal serupa ditemui pada pelayanan transportasi menuju lokasi stadion.

Andri Yeni menyampaikan kedatangannya kali ini adalah pengalaman paling berkesan karena pertama kali menonton Piala Dunia di stadion. Dia mengucapkan terima kasih kepada panitia dan pemerintah yang menggelar ajang internasional dengan memperhatikan secara detail hal-hal yang menjadi kebutuhan penyandang disabilitas.

"Antusias sekali rasanya bisa hadir di stadion. Dengan keterbatasan yang anak saya miliki, kami berdua bisa juga merasakan euforia ajang kelas internasional di negara kita secara langsung, seperti masyarakat lainnya, kata Yeni, dalam rilis yang diterima Okezone, Sabtu (18/11/2023).