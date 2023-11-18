Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Man of the Match Timnas Brasil U-17 vs Timnas Inggris U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Estevao Willian

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |04:00 WIB
Man of the Match Timnas Brasil U-17 vs Timnas Inggris U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Estevao Willian
Estevao Willian jadi Man of The Match di laga Timnas Inggris U-17 vs Timnas Brasil U-17 (Foto: Instagram/Estevao Willian)
A
A
A

JAKARTA – Penggawa Timnas Brasil U-17, Estevao Willian, terpilih sebagai pemain terbaik alias man of the match kala membawa timnya menang 2-1 atas Timnas Inggris U-17. Pada laga ini, Estevao tampil eksplosif di sisi sayap tim berjuluk Little Samba.

Timnas Brasil U-17 menyudahi babak penyisihan grup Piala Dunia U-17 2023 dengan kemenangan gemilang atas Inggris U-17. Bermain di Jakarta International Stadium (JIS), Jumat (17/11/2023), dua gol Brasil U-17 dicetak Kaua Elias (43’) dan Da Mata (54’).

Inggris U-17 hanya mampu memperkecil kedudukan melalui gol yang dicetak Joel Ndala (71’) dari titik penalti. Meski tidak mencetak gol ataupun assist, Estevao tetap terpilih sebagai pemain terbaik berkat penampilan apiknya.

Usai laga, Estevao memilih merendah. Menurutnya, hasil apik yang didapat merupakan buah dari determinasi tinggi rekan-rekan setimnya.''

“Saya sangat senang, bisa kontribusi untuk tim, ini hadiah yang sangat bagus untuk keseluruhan tim, saya sangat senang bisa mengonversikan permainan kami menjadi gol, dan momen saat kami menyerang bisa dikonversikan, yang paling penting adalah untuk tetap fit di babak selanjutnya,” kata Estevao kepada media termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), Jumat (17/11/2023).

“Kami menunjukkan determinasi tinggi di laga ini, kami tahu kami tim sangat kuat baik di depan, tengah maupun belakang, kami kompak bersama, dan kami akan kuat bersama sama sampai akhir kompetisi ini,” ujarnya menambahkan.

Halaman:
1 2
      
