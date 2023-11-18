Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kebobolan 24 Gol, Nama Kiper Kaledonia Baru U-17 Justru Bergaung di Stadion Si Jalak Harupat

Bagas Abdiel , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |03:15 WIB
Kebobolan 24 Gol, Nama Kiper Kaledonia Baru U-17 Justru Bergaung di Stadion Si Jalak Harupat
Kiper Timnas Kaledonia Baru U-17, Nicolas Kutran (Foto: LOC Piala Dunia U-17)
A
A
A

BANDUNG - Kiper Timnas Kaledonia Baru U-17, Nicolas Kutran, mencuri perhatian di laga terakhir Grup C Piala Dunia U-17 2023. Namanya begitu dielu-elukan kala bermain di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jumat (17/11/2023) malam WIB.

Pada laga tersebut, Kaledonia Baru U-17 bertemu dengan Iran U-17. Awalnya suasana pertandingan sendiri berjalan normal dan dukungan penonton dari masyarakat Indonesia masih seimbang.

Namun, ketika memasuki babak kedua, penonton Indonesia kemudian meneriakkan nama Nicolas yang merupakan kiper dari Timnas Kaledonia Baru U-17. Mereka secara lantang dan berulang menyerukan kata-kata "Nicolas! Nicolas! Nicolas!"

Para penonton menyadari bahwa Kaledonia Baru U-17 mengalami fase berat di Piala Dunia U-17 2023. Sebelum laga kontra Iran U-17, tim asal Oseania ini sudah kebobolan 19 gol. Gawang itu pun selalu dijaga oleh Nicolas Kutran.

Mendapati teriakan tersebut, Nicolas Kutran menyambutnya dengan baik dan kerap kali mengangkat tangan untuk namanya lebih digaungkan lagi. Setelah laga, pemain berusia 15 tahun itu pun merasa senang dengan dukungan yang diberikan tersebut.

"Mereka (para penonton) memberi saya dorongan yang baik dan itulah bagaimana saya berhasil mendapatkan pertandingan yang bagus," ucap Nicolas Kutran kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, Jumat (17/11/2023).

Halaman:
1 2
      
