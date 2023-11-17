Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klasemen Sementara Peringkat 3 Terbaik Piala Dunia U-17 2023: Tersisa Satu Slot, Timnas Indonesia U-17 Masih Punya Harapan

Reinaldy Darius , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |21:15 WIB
Klasemen Sementara Peringkat 3 Terbaik Piala Dunia U-17 2023: Tersisa Satu Slot, Timnas Indonesia U-17 Masih Punya Harapan
Timnas Indonesia U-17 masih punya harapan lolos ke 16 besar Piala Dunia U-17 2023 (Foto: LOC WCU17/NFL)
A
A
A

KLASEMEN sementara peringkat ketiga terbaik di Piala Dunia U-17 2023 akan dibahas di sini. Timnas Indonesia U-17 masih berada di peringkat keempat dalam klasemen ini, namun hanya sisa satu slot untuk jalur peringkat ketiga terbaik.

Timnas Indonesia U-17 perlu berharap untuk menjadi tim peringkat ketiga terbaik agar lolos ke babak 16 besar PIala Dunia U-17 2023. Sebab, tim berjuluk Garuda Asia tersebut takluk 1-3 dari Maroko pada laga terakhir di Grup A, Kamis (16/11/2023) kemarin.

Timnas Indonesia U-17

Timnas Indonesia U-17 hanya bisa berharap agar Meksiko U-17 dan Korea Selatan U-17 meraih hasil negatif pada laga mereka yang terakhir. Meksiko U-17 dan Korea Selatan U-17 sendiri baru akan memainkan laga terakhir mereka pada Sabtu (18/11/2023) esok.

Pada Jumat (17/11/2023) ini, Timnas Jepang U-17 dikonfirmasi lolos sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik. Mereka sukses mengalahkan Senegal U-17 dengan skor 2-0 dan finis di peringkat ketiga Grup D.

Jepang U-17 menyusul Uzbekistan U-17 yang sebelumnya telah dipastikan lolos ke babak 16 besar berkat raihan empat poin. Pada Jumat (17/11/2023) malam ini WIB, giliran Iran U-17 yang memastikan diri lolos sebagai tim peringkat ketiga terbaik.

Halaman:
1 2
      
