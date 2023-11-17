Hasil Babak Pertama Timnas Inggris U-17 vs Timnas Brasil U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Tim Samba Unggul 1-0!

Timnas Brasil U-17 unggul 1-0 atas Inggris U-17 untuk sementara di JIS (Foto: MPI/Ilham Sigit)

HASIL babak pertama Timnas Inggris vs Timnas Brasil U-17 di Piala Dunia U-17 2023 akan dibahas di sini. Laga yang diselenggarakan di Jakarta International Stadium (JIS) pada Jumat (17/11/2023) malam WIB berakhir dengan skor 1-0 untuk babak pertama.

Timnas Brasil U-17 unggul tipis berkat gol Kaua Elias pada menit ke-43. Brasil memerlukan kemenangan untuk lolos selagi Inggris U-17 telah dipastikan lolos ke 16 besar sejak sebelum laga ini dimainkan.

Jalannya Pertandingan

Pertandingan berlangsung seru, kedua tim saling terlibat jual beli serangan. Peluang berbahaya didapat Inggris U-17 di menit 19, namun tembakan Matty Warhurst masih mengenai mistar gawang.

Semenit berselang, Brasil U-17 menjawab lewat tembakan Joao Henrique. Namun tembakannya masih melebar.

Memasuki menit 25, Inggris U-17 kembali menebar ancaman lewat bintang andalannya, Matty Warhurst, namun Phillipe Gabriel tampil apik pada laga kali ini.

Memasuki menit 32, Brasil U-17 nyaris memecah kebuntuan lewat tembakan Estevao. Namun bola masih membentur tiang gawang.

Kemudian, Brasil U-17 menjadi tim yang berhasil menyelesaikan peluang mereka. Little Samba -julukan Brasil U-17- berhasil unggul lebih dulu lewat aksi Kaua Elias.

Tak ada gol tambahan tercipta hingga babak pertama berakhir. Brasil U-17 berhasil unggul lebih dulu di paruh pertama.