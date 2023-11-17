Hasil Timnas Senegal U-17 vs Jepang U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Samurai Biru Menang 2 Gol Tanpa Balas!

HASIL babak pertama Timnas Senegal U-17 vs Timnas Jepang U-17 di laga terakhir Grup D Piala Dunia U-17 2023 sudah diketahui. Samurai Biru -julukan Timnas Jepang U-17- sukses meraih kemenangan dengan skor 2-0.

Duel Timnas Senegal U-17 vs Jepang U-17 digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat pada Jumat (17/11/2023) pukul 16.00 WIB. Dua gol Timnas Jepang U-17 dicetak oleh Rento Takaoka pada menit ke-62 dan 72.

(Timnas Senegal U-17 vs Timnas Jepang U-17. Foto: Bagas Abdiel/MNC Portal Indonesia)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Senegal U-17 mengawali pertandingan dengan permainan ofensif di babak pertama. Terpantau, Singa Teranga -julukan Timnas Senegal U-17- sangat rapi dalam membangun serangan untuk meruntuhkan pertahanan Jepang U-17.

Senegal U-17berulang kali berani melepaskan tembakan spekulatif untuk mencari keunggulan. Meski begitu, beberapa tembakan belum tepat sasaran. Di sisi lain, Jepang U-17 hanya bisa menunggu momentum untuk serangan balik.

Samurai Biru -julukan Timnas Jepang U-17- kesulitan untuk membangun serangan karena solidnya pertahanan Senegal U-17. Serangan tim besutan Yoshiro Moriyama itu seringkali dipatahkan di lini tengah.

Pada menit ke-26, Timnas Senegal U-17 terpaksa mengganti kiper Serigne Diouf karena mengalami cedera. Kini, gawang Singa Teranga dikawal oleh Macoura Mboup. Setelah jeda cukup lama, laga dimulai kembali dengan dominasi Senegal U-17.

Walau demikian, Singa Teranga yang berupaya keras untuk mencuri keunggulan tak menemukan hasil hingga akhir babak pertama. Laga selesai dengan skor sama kuat antara kedua tim 0-0.