3 Negara ASEAN yang Jadi Bulan-bulanan di Matchday Pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Nomor 1 Timnas Indonesia!

SEBANYAK 3 negara ASEAN yang jadi bulan-bulanan di matchday pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Total 36 negara Asia telah memainkan laga pekan pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Kamis dan Jumat, 16-17 November 2023.

Artinya, sebanyak 18 pertandingan sudah dimainkan hingga dini hari tadi. Menariknya, dari 18 pertandingan tersebut, ada 3 negara Asia Tenggara yang jadi bulan-bulanan di matchday pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu. Siapa sajakah mereka?

Berikut 3 Negara ASEAN yang Jadi Bulan-bulanan di Matchday Pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia:

3. Timnas Myanmar





Timnas Myanmar jadi negara ASEAN pertama jadi jadi bulan-bulanan usai dibantai Jepang dengan skor telak 0-5 di Suita City Stadium, Kamis 16 November 2023 malam WIB. Ayase Ueda menjadi bintang lapangan lewat hattricknya pada menit ke-11, 45+4, dan 50.

Sementara itu, dua gol lain Samurai Biru -julukan Timnas Jepang- dicetak oleh Daichi Kamada (28') dan Ritsu Doan (86'). Akibat kekalahan telak ini, Myanmar berada di dasar klasemen sementara Grup B.