HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Piala Dunia U-17 2023 Bukan Akhir Perjuangan Arkhan Kaka Dkk

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |15:02 WIB
Piala Dunia U-17 2023 Bukan Akhir Perjuangan Arkhan Kaka Dkk
Piala Dunia U-17 2023 bukanlah akhir segalanya bagi Arkhan Dkk. (Foto: @boerdani/Instagram)
A
A
A

TIMNAS Indonesia U-17 hampir pasti gagal lolos ke 16 besar Piala Dunia U-17 2023 setelah kalah 1-3 dari Timnas Maroko U-17 di matchday pamungkas Grup A, Kamis 16 November 2023 malam WIB. Kekalahan ini membuat Timnas Indonesia U-17 finis di posisi tiga klasemen Grup A dengan dua angka.

Finis di posisi tiga membuat Timnas Indonesia U-17 masih berpeluang lolos ke 16 besar Piala Dunia U-17 2023 lewat jalur peringkat tiga terbaik. Timnas Indonesia U-17 bisa lolos melalui jalur ini, asalkan laga Meksiko U-17 vs Selandia Baru U-17 dan Burkina Faso U-17 vs Korea Selatan U-17 yang digelar pada Sabtu, 18 November 2023 berakhir imbang.

Timnas Indonesia U-17 kalah 1-3 dari Maroko U-17

(Timnas Indonesia U-17 kalah 1-3 dari Maroko U-17. (Foto: LOC Piala Dunia U-17 2023)

Jika salah satu laga ada tim pemenangnya, Timnas Indonesia U-17 dipastikan tersingkir di fase grup Piala Dunia U-17 2023. Sekalipun Timnas Indonesia U-17 tersingkir di fase grup, ini bukanlah akhir dari segalanya bagi seluruh personel Garuda Asia.

Piala Dunia U-17 2023 merupakan pintu masuk para pemain Timnas Indonesia U-17 menuju level profesional. Ajang dua tahunan ini bisa dibilang fundamental bagi karier Nabil Asyura dan kawan-kawan.

Pemain-pemain yang menonjol di Piala Dunia U-17 2023, bukan tak mungkin mendapat tawaran main di klub-klub besar Eropa. Seperti yang disampaikan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Erick Thohir mendapat bocoran bahwa ada lima pemain Timnas Indonesia U-17 yang menjadi incaran talent scouting asal Eropa.

“Dari U-17 saya rasa ada empat sampai lima pemain yang bisa menjadi potensi bintang Indonesia ke depannya. Saya enggak mau sebutin nomor-nomor, yang bicara bukan saya karena U-17 ini yang menarik ya, ada argumentasi dari banyak scouting,” kata Erick Thohir dalam keterangan pers yang diterima Okezone.

1 2 3
      
