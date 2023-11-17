Bima Sakti Coba Ambil Hikmah dari Kekalahan Timnas Indonesia U-17 1-3 Lawan Maroko U-17 di Piala Dunia U-17 2023

SURABAYA - Pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti Tukiman, berusaha memgambil hikmah dari kekalahan 1-3 melawan Timnas Maroko U-17 di Piala Dunia U-17 2023. Dia pun siap bertanggung jawab atas kekalahan tersebut.

Laga Timnas Maroko U-17 vs Timnas Indonesia U-17 itu digelar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Kota Surabaya, Jawa Timur, Kamis 16 November 2023 malam WIB. Garuda Asia yang ditekan sejak awal pertandingan harus rela kehilangan tiga poin penting.

Tiga gol untuk Singa Atlas disarangkan oleh Anas Alaoui (29’ (P)), Abdelhamid Ait Boudlal (38’), dan Mohamed Hamony (64’). Sementara, tim asuhan Indonesia hanya mampu membalaskan satu gol via Nabil Asyura (42’).

Selepas pertandingan, Bima menyatakan sebagai sosok yang bertanggung jawab atas kekalahan memilukan ini. Pelatih berusia 47 tahun itu menuturkan, beberapa kesalahan dalam permainan Garuda Asia merupakan tanggung jawabnya.

"Soal kekalahan ini saya yang tanggung jawab karena memang kesalahan tadi ada beberapa momen yang harus kita perbaiki,” ujar Bima usai pertandingan, dikutip pada Jumat (17/11/2023).

Walau demikian, Bima mengatakan ada hikmah di balik kekalahan Garuda Asia. Dia berharap, sepak bola Indonesia terus berkembang setelah mempunyai pengalaman berkompetisi di level internasional seperti Piala Dunia U-17.