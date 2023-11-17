Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bima Sakti Coba Ambil Hikmah dari Kekalahan Timnas Indonesia U-17 1-3 Lawan Maroko U-17 di Piala Dunia U-17 2023

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |07:54 WIB
Bima Sakti Coba Ambil Hikmah dari Kekalahan Timnas Indonesia U-17 1-3 Lawan Maroko U-17 di Piala Dunia U-17 2023
Bima Sakti Tukiman menghibur anak asuhnya usai Timnas Indonesia U-17 kalah dari Timnas Maroko U-17 (Foto: Doc. LOC WCU17/NFL)
A
A
A

SURABAYA - Pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti Tukiman, berusaha memgambil hikmah dari kekalahan 1-3 melawan Timnas Maroko U-17 di Piala Dunia U-17 2023. Dia pun siap bertanggung jawab atas kekalahan tersebut.

Laga Timnas Maroko U-17 vs Timnas Indonesia U-17 itu digelar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Kota Surabaya, Jawa Timur, Kamis 16 November 2023 malam WIB. Garuda Asia yang ditekan sejak awal pertandingan harus rela kehilangan tiga poin penting.

Timnas Indonesia U-17 (Foto: Doc. LOC WCU17/NFL)

Tiga gol untuk Singa Atlas disarangkan oleh Anas Alaoui (29’ (P)), Abdelhamid Ait Boudlal (38’), dan Mohamed Hamony (64’). Sementara, tim asuhan Indonesia hanya mampu membalaskan satu gol via Nabil Asyura (42’).

Selepas pertandingan, Bima menyatakan sebagai sosok yang bertanggung jawab atas kekalahan memilukan ini. Pelatih berusia 47 tahun itu menuturkan, beberapa kesalahan dalam permainan Garuda Asia merupakan tanggung jawabnya.

"Soal kekalahan ini saya yang tanggung jawab karena memang kesalahan tadi ada beberapa momen yang harus kita perbaiki,” ujar Bima usai pertandingan, dikutip pada Jumat (17/11/2023).

Walau demikian, Bima mengatakan ada hikmah di balik kekalahan Garuda Asia. Dia berharap, sepak bola Indonesia terus berkembang setelah mempunyai pengalaman berkompetisi di level internasional seperti Piala Dunia U-17.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/29/11/1649547/jadwal-liga-inggris-akhir-pekan-ini-chelsea-vs-arsenal-mu-menjamu-leeds-united-hmx.jpg
Jadwal Liga Inggris Akhir Pekan Ini: Chelsea vs Arsenal, City Menjamu Leeds United
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/27/marwan_fazaaisyah_salsabila_putri_pranata.jpg
Marwan/Aisyah Tersingkir di Semifinal Syed Modi International 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement