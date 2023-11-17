Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Update Ranking FIFA Hari Ini, Jumat 17 November 2023: Timnas Indonesia Tertahan, Malaysia Naik 7 Peringkat!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |06:07 WIB
Update Ranking FIFA Hari Ini, Jumat 17 November 2023: Timnas Indonesia Tertahan, Malaysia Naik 7 Peringkat!
Berikut update ranking FIFA hari ini, Jumat 17 November 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

UPDATE ranking FIFA hari ini, Jumat (17/11/2023) akan diulas Okezone. Hasilnya, Timnas Indonesia mengalami penurunan posisi di ranking FIFA karena kalah 1-5 dari Irak di matchday pertama Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Kamis 16 November 2023 malam WIB.

Digadang-gadang sanggup menahan Irak, Timnas Indonesia justru tampil seadanya saat bermain di Stadion Internasional Basra. Akibatnya, skuad asuhan Shin Tae-yong menjadi bulan-bulanan dan dihancurkan Irak 1-5.

Timnas Indonesia kalah 1-5 dari Irak

(Timnas Indonesia kalah 1-5 dari Irak. (Foto: AFC)

Akibat kekalahan ini, Timnas Indonesia mengalami pengurangan 6,37 poin di ranking FIFA. Koleksi poin Timnas Indonesia saat ini adalah 1,063.45 angka.

Beruntung, Timnas Indonesia tidak mengalami penurunan posisi karena masih tertahan di posisi 145 dunia. Timnas Indonesia unggul tipis dari Eswatini yang kini menempati peringkat 146 dunia dengan 1,063. 13.

Lonjakan gila dibuat Timnas Malaysia setelah menang 4-3 atas tim peringkat 93 dunia, Kirgistan, di matchday pertama Grup D Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan itu membuat skuad asuhan Kim Pan-gon mendapatkan 15,49 poin tambahan di ranking FIFA dan membuat perolehan angka mereka menjadi 1,112.21.

Tambahan 15,49 poin membuat Malaysia naik tujuh peringkat dari posisi 137 ke 130 dunia! Malaysia bisa melonjak lagi posisinya jika menang atas Taiwan di matchday kedua Grup D pada Selasa, 21 November 2023.

Halaman:
1 2
      
