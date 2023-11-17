Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Ledek Kekalahan Timnas Indonesia 1-5 dari Irak: Perbedaannya Masih Terlalu Jauh!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |05:45 WIB
Media Vietnam Ledek Kekalahan Timnas Indonesia 1-5 dari Irak: Perbedaannya Masih Terlalu Jauh!
Timnas Indonesia terbantai 1-5 dari Timnas Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA Vietnam, soha.vn, tak membuang waktu lama untuk meledek kekalahan Timnas Indonesia 1-5 dari Timnas Irak di laga pertama Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Mereka melihat perbedaan kualitas kedua kesebelasan masih terlalu jauh.

Laga Timnas Irak vs Timnas Indonesia itu digelar di Stadion Internasional Basra, Basra, Kamis 16 November 2023 malam WIB. Sejatinya, skuad Garuda bisa sedikit memberi perlawanan di beberapa menit awal.

Timnas Irak vs Timnas Indonesia (Foto: PSSI)

Sayangnya, Bashar Rasan mampu membawa Irak memimpin di menit ke-20. Lalu, gol bunuh diri Jordi Amat (35') menambah luka buat Indonesia. Shayne Pattynama sempat memperkecil skor menjadi 2-1 di menit (45+3') sekaligus menghidupkan asa jelang turun minum.

Akan tetapi, penampilan Indonesia jauh menurun di babak kedua. Kesalahan fatal lagi-lagi dihukum oleh Irak lewat gol Osama Rashid (60'). Tuan rumah menambah dua gol lagi via Youssef Amyn (81') dan Ali Al-Hamadi (81') untuk menggenapkan kemenangan 5-1.

Soha.vn tak membuang waktu untuk segera meledek kekalahan Indonesia. Mereka menyebut Irak sukses mengubur anak asuh Shin Tae-yong sekaligus mengirim sinyal kuat kepada Timnas Vietnam yang akan jadi lawan di partai kedua.

"Mengubur Indonesia dengan skor di luar prediksi, Irak mengirim ajakan perang yang kuat kepada Vietnam," bunyi judul artikel soha.vn, dikutip pada Jumat (17/11/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184470/timnas_guatemala_menang_3_1_atas_timnas_suriname_pada_laga_terakhir_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_concacaf-rYRe_large.jpg
Hasil Timnas Guatemala vs Timnas Suriname di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Kalah 1-3, Natio Gagal Lolos Otomatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184443/simak_daftar_pembagian_pot_drawing_playoff_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa-ukB0_large.jpg
Daftar Pembagian Pot Drawing Playoff Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa: Timnas Italia Jumpa Swedia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184431/simak_hasil_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa_semalam-xtqJ_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Semalam: Skotlandia Lolos Dramatis, Spanyol Ditahan Turki 2-2
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/29/11/1649547/jadwal-liga-inggris-akhir-pekan-ini-chelsea-vs-arsenal-mu-menjamu-leeds-united-hmx.jpg
Jadwal Liga Inggris Akhir Pekan Ini: Chelsea vs Arsenal, City Menjamu Leeds United
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/28/marc_marquez_2.jpg
Marc Marquez Bikin Heboh! Jawab Jujur Isu Comeback ke Honda di MotoGP 2027
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement