Media Vietnam Ledek Kekalahan Timnas Indonesia 1-5 dari Irak: Perbedaannya Masih Terlalu Jauh!

Timnas Indonesia terbantai 1-5 dari Timnas Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: PSSI)

MEDIA Vietnam, soha.vn, tak membuang waktu lama untuk meledek kekalahan Timnas Indonesia 1-5 dari Timnas Irak di laga pertama Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Mereka melihat perbedaan kualitas kedua kesebelasan masih terlalu jauh.

Laga Timnas Irak vs Timnas Indonesia itu digelar di Stadion Internasional Basra, Basra, Kamis 16 November 2023 malam WIB. Sejatinya, skuad Garuda bisa sedikit memberi perlawanan di beberapa menit awal.

Sayangnya, Bashar Rasan mampu membawa Irak memimpin di menit ke-20. Lalu, gol bunuh diri Jordi Amat (35') menambah luka buat Indonesia. Shayne Pattynama sempat memperkecil skor menjadi 2-1 di menit (45+3') sekaligus menghidupkan asa jelang turun minum.

Akan tetapi, penampilan Indonesia jauh menurun di babak kedua. Kesalahan fatal lagi-lagi dihukum oleh Irak lewat gol Osama Rashid (60'). Tuan rumah menambah dua gol lagi via Youssef Amyn (81') dan Ali Al-Hamadi (81') untuk menggenapkan kemenangan 5-1.

Soha.vn tak membuang waktu untuk segera meledek kekalahan Indonesia. Mereka menyebut Irak sukses mengubur anak asuh Shin Tae-yong sekaligus mengirim sinyal kuat kepada Timnas Vietnam yang akan jadi lawan di partai kedua.

"Mengubur Indonesia dengan skor di luar prediksi, Irak mengirim ajakan perang yang kuat kepada Vietnam," bunyi judul artikel soha.vn, dikutip pada Jumat (17/11/2023).